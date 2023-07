Ile Maurice: HSC - Jilani Ameer Meea, premier au niveau mondial en mathématiques

Lorsqu'il parle de physique ou de mathématiques, Jilani Ameer Meea semble entrer dans une autre dimension. Après avoir gravi la première marche du podium mondial en physique lors des examens du School Certificate (SC) de l'université de Cambridge en 2019, ce passionné des sciences de 20 ans récidive.

Il a reçu la semaine dernière une lettre du Mauritius Examination Syndicate, annonçant une autre excellente nouvelle : il sera récompensé pour son score «Top in the World A level» aux épreuves de mathématiques des examens du Higher School Certificate de 2022, organisés par l'université anglaise. Autrement dit, il est classé premier au niveau mondial. Un représentant de cette institution britannique est actuellement à Maurice pour une cérémonie qui se tiendra ce mercredi au complexe sportif de Côte-d'Or.

C'est une véritable réaction en chaîne. Jilani a été lauréat de la promotion 2022, décrochant la deuxième place dans la filière scientifique chez les garçons. Cette performance exceptionnelle lui a valu la State of Mauritius Scholarship. Peu après l'annonce des résultats, Jilani rêvait déjà du titre «Top in the World Award», ayant obtenu la première place à Maurice en mathématiques. «J'ai dû attendre, car je ne connaissais pas la performance des élèves à l'étranger. Cependant, j'ai été surpris en apprenant la bonne nouvelle», confie-t-il. Pour ces mêmes examens, il a obtenu la première place en physique au niveau national et la deuxième en chimie.

Les exploits académiques, ce jeune homme les multiplie. Ses performances lors du SC illustrent l'alchimie entre lui et les matières scientifiques. En plus de sa première place mondiale en physique, il a dé- croché la deuxième et la troisième place en biologie et en chimie au niveau national, respectivement, ainsi que la quatrième en Additional Mathematics et la septième en Computer Science. Sa performance en langues est tout aussi remarquable, puisqu'il a obtenu la deuxième place en français. «J'ai eu six unités aux examens du SC avec huit A+», se réjouit-il. Dès son entrée au Collège Royal, après ses études à Notre-Dame de la Paix RCA, il a su développer un lien fort avec les sciences, remportant déjà la première place en Integrated Science en Form 2.

«La science est une merveille. Elle régit les lois de l'univers et tout ce qui nous entoure est concerné par elle. Je ne sais pas si les autres la perçoivent de la même façon que moi. Les mathématiques sont une science et elles sont présentes dans toutes les matières scientifiques», explique-t-il. Pour réussir aux examens dans ces matières, il n'y a pas de formule magique, assure-t-il. «Il suffit de comprendre ce que l'on fait. Il ne faut pas apprendre par coeur. Et surtout, il faut de la passion. Quand la passion est là, la compréhension vient naturellement.» Un autre élément clé le soutient : sa famille. Le jeune homme est très reconnaissant envers sa mère, Aisha, et son père, Salim. Il a également bénéficié du soutien de son oncle, le député Aadil Ameer Meea, et de ses grands-parents.

Dans un mois, Jilani quittera Maurice pour l'université de Toronto. Il y étudiera, certes, les mathématiques et la physique, mais il s'initiera également à l'économie pour devenir analyste financier. Car lorsqu'il reviendra dans son pays natal, il craint de ne pas trouver un emploi dans le secteur scientifique. Cependant, il promet que le lien fort entre lui et la science ne sera en aucun cas affaibli.