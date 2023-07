Ile Maurice: F5 Corporate League 2023 - Lolo dompte le champion sortant UBP

La surprise a été de taille samedi dernier lors de la deuxième journée du tournoi F5 Corporate League qu'organise Le Five centre de foot de Terre-Rouge. Le champion sortant, UBP, a mordu la poussière pour sa deuxième sortie face à la formation de Lolo. Le score (8-4) est tout aussi surprenant car UBP avait bouclé la saison 2022 invaincue après treize matches. Du coup, ce sont les joueurs de Lolo qui ont pris les commandes des opérations dans cette Star League.

Il n'y a pas eu, cependant, de round d'observation lors de cette joute entre Lolo et UBP. Le capitaine Ajmal Daby et ses coéquipiers ont pris à la gorge cette formation de Basalt menant d'entrée 2-0 après seulement cinq minutes de jeu. Ils gagneront la pause avec une avance de deux buts (4-2). «Nous avons tout donné lors de ce match car il fallait absolument faire un résultat positif face à cet adversaire en particulier. En deuxième période, nous avons continué à mettre la pression en attaque tout en resserrant notre charnière défensive. Tactique payante car nous menions au score 6-2 avant de boucler la partie 8-4. Un premier objectif a été atteint. Désormais, nous allons poursuivre notre route tout en espérant décrocher le titre à la fin», dira le capitaine de Lolo.

Les joueurs de cette compagnie, une dizaine, s'entraînent chaque mercredi à Le Five centre de foot. Pour leur troisième sortie, ce samedi à 17 heures, ils joueront la formation de Swan. Cette dernière a été battue par la MCB 6-4.

Dans cette Star League, Lolo et MCB sont donc invaincus avec six points au compteur. Mais c'est Lolo qui est en tête avec une meilleure différence de buts. PNL a, en revanche, quitté la zone rouge pour occuper la troisième place après sa victoire sur Manser Saxon 8-3. Ce samedi, PNL croisera le fer avec la MCB et ce sera le choc de cette troisième journée.

En première division, après sa victoire sur EAL Man Hin (12-1 lors de la journée inaugurale) l'équipe de Cool Expert n'a pu poursuivre sur sa lancée, s'inclinant 5-3 devant Trou-aux-Biches Beachcomber. Dans cette division c'est Transinvest qui a pris les commandes avec quatre points. Cette formation a, à son tour, dominé EAL Man Hin 12-3. La situation devrait se corser davantage pour EAL Man Hin qui affrontera ce samedi les joueurs de l'établissement hôtelier du nord.

En revanche, en deuxième division, tout va bien pour Mautourco et Blue Connect. Le premier nommé a battu CIM B sur le score de 10-3 alors que Blue Connect a réalisé un carton plein 18-4 face à CIM A. Le troisième match de la division entre Emtel et Ste-Hélène s'est soldé sur un score de parité 5-5. La prochaine journée ne devrait être qu'une simple formalité pour les meneurs.

Les différentes Ligues

Star League : Manser Saxon, Swan, UBP, PNL, MCB, Lolo

Division One : Cool Expert, Spoon Consulting, Transinvest Construction, Grays Inc, Trou aux Biches Beachcomber, EAL Man Hin

Division Two : CIM Financial Services B, New Quincaillerie Ste-Hélène, Blue Connect, Emtel, Mautourco, CIM Financial Services A

Résultats

1re journée

Samedi 15 juillet

Star League

Manser Saxon vs MCB 4-7

Lolo vs PNL 5-2

Swan vs UBP 4-5

Division One

Cool Expert vs EAL Man Hin 12-1

Spoon Consulting vs TAB Beachcomber 3-3

Transinvest vs Grays inc 6-6

Division Two

CIM B vs CIM A 9-6

Ste-Hélène vs Mautourco 2-7

Blue Connect vs Emtel 6-3

2e journée

Samedi 22 juillet

Star League

UBP vs Lolo 4-8

PNL vs Manser Saxon 8-3

MCB vs Swan 6-4

Division One

Grays Inc vs Spoon Consulting 3-5

TAB Beachcomber vs Cool Expert 5-3

Eal Man Hin vs Transinvest 3-12

Division Two

CIM A vs Blue Connect 4-18

Mautourco vs CIM B 10-3

Emtel vs Ste-Hélène 5-5

Programme de la 3e journée

Samedi 29 juillet

Star League

17h00 Lolo vs Swan

18h00 PNL vs MCB

19h00 Manser Saxon vs UBP

Division One

17h00 TAB Beachcomber vs Eal Man Hin

18h00 Spoon Consulting vs Transinvest

19h00 Cool Expert vs Grays Inc

Division Two

17h00 CIM B vs Emtel

18h00 Mautourco vs CIM A

19h00 Ste-Hélène vs Blue Connect

Classements

Star League

Equipes J G N P BP BC Diff Pts

Lolo 2 2 - - 13 6 +7 6

MCB 2 2 - - 13 8 +5 6

PNL 2 1 - 1 10 8 +2 3

UBP 2 1 - 1 9 12 -3 3

Swan 2 - - 2 8 11 -3 -

Manser Saxon 2 - - 2 7 15 -8 -

Division One

Equipes J G N P BP BC Diff Pts

Transinvest 2 1 1 - 18 9 +9 4

Spoon Consulting 2 1 1 - 8 6 +2 4

TAB Beachcomber 2 1 1 - 8 6 +2 4

Cool Expert 2 1 - 1 15 6 +9 3

Grays inc 2 - 1 1 9 11 -2 1

EAL Man Hin 2 - - 2 4 24 -21 -

Division Two

Equipes J G N P BP BC Diff Pts

Blue Connect 2 2 - - 24 7 +17 6

Mautourco 2 2 - - 17 5 +12 6

CIM B 2 1 - 1 12 16 -4 3

Emtel 2 - 1 1 8 11 -3 1

N. Q. Ste-Hélène 2 - 1 1 7 12 -5 1

CIM A 2 - - 2 10 27 -17 -