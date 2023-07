Afrique: Congo-Egypte - Une coopération couvrant une variété de domaines

La République arabe d'Egypte a commémoré, le 25 juillet, en différé le 71e anniversaire de sa révolution. Une occasion pour son ambassadeur en poste en République du Congo, Usama Tharwat Armanious, de passer en revue les grandes étapes de la marche de son pays et d'évoquer la riche coopération égypto-congolaise couvrant aujourd'hui une variété de domaines.

L'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Congo après son indépendance en 1960, l'Egypte entretient d'excellentes relations qui se traduisent par une vision commune de coopération et de protection des valeurs de gouvernance, à savoir liberté, justice, paix et diversité multiculturelle.

« La forte amitié et la riche coopération entre nos deux pays ont donné lieu à des centaines de bourses et de formations par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement qui couvrent aujourd'hui une variété de domaines », a indiqué le diplomate égyptien à l'occasion d'une réception commémorative de la fête nationale de son pays à Brazzaville.

Au nombre des domaines que couvre cette coopération, il a cité la santé, la défense, la police, l'enseignement supérieur, la diplomatie, la communication et médias, le transport aérien et maritime, la justice, l'agriculture, la pisciculture, les technologies de l'information et de la communication.

« Parmi ces domaines, certains sont anciens tandis que d'autres sont nouveaux, comme la lutte contre la corruption, contre le terrorisme, et ce dans le cadre du programme de formation dans les domaines du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, proposé par le Centre international du Caire pour la résolution des Conflits et le maintien de la paix en Afrique », a précisé l'ambassadeur Usama Tharwat Armanious.

Dans le domaine politique, l'Egypte et le Congo maintiennent une longue histoire de coordination à l'égard des sujets régionaux et mondiaux d'intérêt commun. C'est dans cet esprit que les deux pays ont joint cinq autres pays africains pour faire la médiation entre la Russie et l'Ukraine sur les impacts négatifs émanant de cette crise sur le monde en général et en Afrique en particulier.

Par ailleurs, dans l'intérêt des deux pays de promouvoir les relations économiques, non seulement par les efforts des deux gouvernements mais également par l'implication du secteur privé, un accord de coopération a récemment été signé entre la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville et la Fédération des Chambres de commerce d'Egypte.

Notant l'importance du développement du secteur agricole pour l'économie de la République du Congo, l'Égypte entend renforcer la coopération avec le Congo dans ce domaine. Dans cette optique, le Centre international égyptien pour l'agriculture a alloué 16 stages de formation (6 complètes et 10 partielles) au cours de cette année 2023.

« Les formations proposées par l'Agence égyptienne du partenariat pour le développement (AEPD) ont boosté le niveau de coopération technique entre nos deux pays. Au cours de l'année dernière 2022, l'agence a invité 154 stagiaires congolais à participer à diverses formations dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la formation des cadres diplomatiques, agricole et touristique, banque, politique monétaire, gestion des ressources en eau », a souligné l'ambassadeur égyptien.

Parlant spécifiquement de son pays, il a fait savoir que l'Égypte s'est lancé dans un programme de réforme économique très ambitieux incarné dans la « Stratégie de développement durable " vision Égypte 2030 ".

Cette stratégie, a-t-il rappelé, se base sur l'amélioration de l'environnement des affaires pour attirer davantage d'investissements directs étrangers, l'accroissement de la résilience et la performance de l'économie égyptienne et le renforcement de la cohésion sociale. Dans cet élan, le gouvernement égyptien a lancé en 2015 la stratégie nationale de développement basée sur une vision de modernisation et de la mise à niveau des infrastructures et des principaux secteurs de l'économie, notamment l'industrie, l'agriculture, l'énergie et les services.

« Cette vision se reflète dans " l'Initiative pour une vie décente " visant à obtenir une intervention immédiate et urgente pour honorer les citoyens égyptiens et garantir leur dignité ainsi que leurs droits de jouir d'une vie décente », a expliqué Usama Tharwat Armanious.