Ouganda: La famille est le principal centre de formation des jeunes - Mgr Wanok appelle à l'unité dans la lutte contre la corruption

Lira — " La corruption devient un frein au progrès humain et détruit la société et ses valeurs ", a déclaré l'évêque du diocèse de Lira, Mgr Sanctus Lino Wanok.

À l'occasion du 55e anniversaire du diocèse situé dans le nord de l'Ouganda, célébré le 15 juillet, le prélat a exhorté la population à unir ses efforts dans la lutte contre la corruption qui sévit dans la société ougandaise.

"Célébrer 55 ans d'existence en tant que diocèse est un signe de maturité dans la foi, même si c'est sous le poids de la corruption présente dans la société", a-t-il déclaré lors de la célébration qui a eu lieu à la cathédrale des Martyrs de l'Ouganda à Lira. "Il est temps pour chacun de se réveiller et de changer de mentalité et de mode de vie.

Mgr Wanok, qui est également vice-président de la Conférence des évêques d'Ouganda, a également dénoncé l'abus de drogues et d'autres substances qui sévit dans la société. "La lutte doit commencer au sein de la famille, qui est le principal centre de formation et d'apprentissage pour les jeunes", a-t-il déclaré.

La corruption et la toxicomanie sont de plus en plus répandues dans les foyers, détruisant de nombreuses familles et affectant négativement les enfants qui abandonnent l'école, a noté Mgr Wanok.

Au cours de son homélie, le prélat a exprimé sa gratitude envers ceux qui l'ont précédé et accompagné. "Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour le don de feu Mgr Ceaser Asili, le premier évêque de ce diocèse qui a su représenter le Bon Pasteur en collaborant avec les missionnaires comboniens qui ont propagé la foi parmi les gens de cette région. Grâce au travail du premier évêque, les Congrégations des Soeurs Missionnaires de Marie Mère de l'Eglise (MSMMC) et des Missionnaires de Jésus Divin Maître sont nées et servent maintenant dans plusieurs diocèses à l'intérieur et à l'extérieur du pays", a dit l'évêque au cours de son homélie.

Il a également rendu hommage à feu Joseph Oyanga, le deuxième évêque du diocèse, qui "a dirigé le diocèse à un moment très difficile, lorsque la région était confrontée à l'insurrection des rebelles de l'Armée de résistance du Seigneur (Lord's Resistance Army - LRA), et qui est resté fidèle à la mission et à la pastorale du peuple de Dieu qui lui avait été confiée".

Au troisième évêque du diocèse de Lira, aujourd'hui évêque émérite, qui se tenait à ses côtés lors de la célébration de l'anniversaire, le père Giuseppe Franzelli, Mgr Wanok a rendu hommage aux soins pastoraux qu'il a prodigués pendant son mandat.

Le diocèse de Lira a été fondé le 12 juillet 1968 et a été dédié aux saints martyrs de l'Ouganda.