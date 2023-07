Congo-Kinshasa: IXèmes Jeux de la Francophonie - Le Gouvernement assure que tout est en place pour garantir la sécurité des athlètes et des installations

La sécurité aussi bien des athlètes, des installations sportives que l'ensemble de la population kinoise, la fluidité de la circulation et particulièrement celle des athlètes pendant le déroulement des 9èmes Jeux de la francophonie : le gouvernement assure que toutes les dispositions sont prises en vue de garantir la quiétude pour tous durant le déroulement de cette grande fête des pays ayant en commun la langue française.

C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui l'a annoncé, le lundi 24 juillet dans la soirée, au cours du briefing co-animé avec son collègue de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et le Directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwandja.

Ce briefing, consacré essentiellement aux neuvièmes Jeux de la francophonie, placé sous le thème «Neuvièmes Jeux de la Francophonie : derniers réglages des préparatifset programmes d'activités», a connu la participation de deux membres du gouvernement à savoir le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Communication et Médias, ainsi que celle du directeur du Comité national chargé de l'organisation desdits jeux. Le troisième membre, en l'occurrence le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Gisaro Muvunyi, qui devrait être de la partie, les charges étatiques n'ont pas pu le lui permettre.

Après avoir décrit le contexte du briefing du jour, le porte-parole du gouvernement, qui en assurait la modération, a accordé la parole au vice-premier ministre en premier lieu.

D'entrée de jeu, le Vpm Peter Kazadi a rappelé la recommandation reçue du Président de la République, lors de la réunion de sécurité qu'il avait dernièrement présidée en rapport avec les Jeux de la francophonie, que la RD abrite du 28 juillet au 6 août 2023, celle de «incident zéro» pendant le déroulement des jeux.

En rapport avec cette recommandation du Chef de l'Etat aux services de défense et sécurité, des dispositions spéciales ont été prises en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens durant cette période, où Kinshasa se veut la capitale mondiale de la Francophonie, a fait savoir le Vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde.

«Les conditions sécuritaires seront bonnes. La communauté des renseignements, des services de sécurité et de défense s'est réunie et nous avons mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie pour éviter des dérapages», a-t-il conclu.

Présent à cet échange avec la presse, le nouveau numéro un de la PNC/ville de Kinshasa, le Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a aussi éclairé la lanterne du public, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la fluidité de circulation. Concernant particulièrement ce dernier point, il a indiqué qu'il venait d'effectuer le tour de la ville afin de donner des instructions à observer au niveau des carrefours et grandes artères, où l'on observe souvent des embouteillages. Des arrêts souvent à la base des embouteillages seront déplacés et des éléments déployés pour veiller à l'application de la mesure.

A son tour, le directeur du Comité national d'organisation a fourni des détails allant de l'arrivée des athlètes et leur logement jusqu'au déroulement des jeux. «Les athlètes sont logés dans des résidences universitaires clôturées. Une société privée assure leur protection intelligente grâce aux matériels (caméras) que nous avons achetés pour contrôler l'accès à la cité universitaire. A l'extérieur, la police et les différents services de sécurité assurent la parouille», a déclaré Isidore Kwandja, soulignant que tout est fin prêt pour les 9èmes Jeux de la Francophonie.