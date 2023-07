Congo-Kinshasa: Lutte contre la poliomyélite - Les pédiatres invités à rassurer les parents des avantages de la vaccination.

En prévision de l'organisation du 27 au 29 juillet des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans onze provinces de la République démocratique du Congo (RDC), le Programme élargi de vaccination (PEV), en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (l'Unicef), a organisé une séance d'information à l'intention des membres de la société des pédiatres de la RDC.

Étant toujours en contact avec les parents, les pédiatres sont de véritables canaux pour sensibiliser la communauté sur le bien-fondé de la vaccination. D'où cet appel qui leur a été lancé par la coordinatrice polio au bureau de l'Unicef en RDC, le Dr Hawa Kone, " Les pédiatres sont appelés à encourager les parents à faire vacciner leurs enfants gratuitement contre la poliomyélite, à renforcer la communication interpersonnelle avec eux et les gardiens d'enfants," a -t- elle martelé. Tout en insistant que les pédiatres devraient aussi informer, guider et rassurer les parents lors des consultations et activités pédagogiques des structures de santé sur le bien-fondé de la vaccination et contribuer à mobiliser la communauté étrangère vivant en RDC par la diffusion des informations justes. " Les pédiatres qui sont en contact avec les enfants doivent communiquer avec un grand public à travers notamment le digital pour diffuser les informations dans les centres de santé, les cliniques, les comités savants, et sur tous les réseaux professionnels et sociaux en partageant les vidéos, les photos, les affiches et tous les supports de communication produits par le PEV", a renchéri le Dr Kone.

Collaborer avec les pédiatres

La coordinatrice nationale des centres des opérations d'urgence polio, le Dr Elisabeth Mukamba, a soutenu que pour venir à bout de la lutte contre la polio, une étroite collaboration avec les pediatres est nécessaire. "Nous avons tenu à rencontrer les pédiatres dans le cadre de l'organisation de cette campagne nationale de lutte contre la polio, car ils sont des acteurs majeurs qui donnent des conseils adéquats lorsque les enfants ont un souci de santé. Nous voulons travailler avec eux et accentuer cette collaboration qui existe à chaque fois que nous introduisons un nouveau vaccin pour lutter contre les maladies", a-t-elle indiqué.

La séance d'information organisée à l'intention des pédiatres s'inscrivait dans l'objectif de redynamiser le partenariat avec ces professionnels de santé car, a laissé entendre Dr Mukamba, ils sont les porte-parole pour arriver à atteindre tous les enfants et apporter les informations sur la vaccination. Notons que la RDC organise un passage de riposte vaccinale avec le « vaccin polio oral » dans cinq cent dix-neuf zones de santé du pays en deux blocs. Le premier bloc de la campagne de vaccination cible onze provinces, à savoir Kinshasa, le Kongo central, le Kasaï, le Kwilu, l'Équateur, le Kwango, le Mai-Ndombe, la Mongala, la Tshuapa, le Nord-Ubangi, le Sud- Ubangi. Le deuxième bloc comprend les quinze autres provinces restantes. Dans ces provinces, la campagne va avoir lieu du 10 au 12 août 2023.