Afrique: 'C'est à vous de choisir l'avenir' - 50 ans d'association des femmes catholiques au Malawi

Lilongwe — "Il faut choisir le Malawi que l'on veut. Actuellement, les choses ne vont pas bien et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Vous avez la responsabilité et le pouvoir de choisir l'avenir", a exhorté Mgr Martin Anwel Mtumbuka, évêque de Karonga, président de la Commission pastorale de la Conférence épiscopale du Malawi, devant les femmes membres de l'Organisation des femmes catholiques (CWO) du Malawi, à l'occasion du 50e anniversaire de sa création.

"Le Malawi est confronté à de nombreux défis qui affectent gravement la vie des gens en raison de la grave crise économique", a ajouté Mgr Karonga, qui a exhorté les femmes de la CWO à "user de leur influence pour élire des dirigeants capables de s'attaquer à ces problèmes".

L'archevêque de Lilongwe, Mgr George Tambala, était également présent à la cérémonie du 50e anniversaire de l'Association des femmes catholiques, qui s'est tenue le 22 juillet au stade de Lilongwe. Il a exhorté les femmes à rester unies et à continuer à faire du bon travail pour contribuer au développement de l'Église et du pays : "Quand je vous regarde, je vois un grand avenir, le travail que vous faites contribue de manière significative au développement de l'Église et de la nation : restez donc unies et concentrées sur les valeurs et la vision de l'Organisation des femmes catholiques".

S'exprimant au nom de l'Organisation catholique mondiale des femmes, la présidente des femmes catholiques de Tanzanie, Eveline Mtenga, a exhorté les femmes à continuer d'apporter une contribution significative au pays.

"Nous avons des talents différents que nous devrions mettre au service des autres. Quoi que nous puissions faire, faisons-le de manière positive pour contribuer au développement du Malawi", a déclaré Mme Mtenga, qui dirige également l'Organisation des femmes catholiques africaines.

L'anniversaire a été commémoré sur le thème "Les femmes sont le pilier de l'Église". Cinq évêques, des prêtres, des religieuses et des femmes du pays et de l'étranger y ont participé.

La grave crise économique que traverse le Malawi, mentionnée par les deux évêques, est illustrée par le taux d'inflation élevé, qui s'élevait à 28,8 % en avril 2023, contre 15,7 % en avril 2022. Malgré le début de la saison de commercialisation du tabac, le Malawi est toujours confronté à un déficit en devises étrangères, qui suffit à peine à couvrir un mois d'importations, alors que le minimum fixé est de trois mois. La détérioration de la situation économique a entraîné une hausse des coûts des biens et des denrées alimentaires, aggravée par les pénuries de carburant qui ont augmenté les coûts de transport et de production, exerçant une pression à la hausse sur les prix des denrées alimentaires et d'autres produits de base, aggravant ainsi les conditions déjà précaires des ménages les plus pauvres et les plus démunis.