Congo-Kinshasa: Bientôt 400 maisons au site Manoah pour agents et cadres du FPI à Kinshasa

Après plusieurs mois d'attente, les agents et cadres du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) qui avaient souscrit à l'obtention des terrains au site de Manoah (dotation de l'entreprise), ont enfin visité ce site situé à Kinshasa, dans la commune de la Nsele. Sur ce site, il est prévu la construction d'environ 400 maisons pour le personnel du FPI. Le samedi 22 juillet 2023, la commission d'attribution des terrains a organisé une descente sur le site Manoah. Témoin de l'événement : le Directeur Général Bertin Mudimu Tshisekedi.

C'est une sortie aux allures d'un team building. Le Directeur Général du FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi, qui ne cesse de matérialiser sa vision managériale d'investir dans le capital humain, continue d'amplifier les actions de proximité avec les agents et cadres du FPI.

En application du principe de la continuité dans la gestion, Bertin Mudimu est allé s'enquérir de l'état du site attribué aux agents et cadres par le FPI. Il s'agit du site appelé Manoah, situé à Kinshasa, dans la commune de la Nsele, où il est prévu la construction de près de 400 maisons, ainsi que l'aménagement de la cité. Déjà, sur le site, on peut voir une dizaine de maisons qui y sont déjà construites par Luxos RDC, l'entreprise qui a signé des contrats avec certains cadres et agents souscripteurs.

«Pour mettre le personnel dans des conditions idéales, il faut le payer. Il faut améliorer le cadre professionnel et enfin le cadre où il va rester après son travail. Ici, nous donnons la possibilité aux agents d'avoir chacun un logis qu'il peut léguer à sa progéniture », a déclaré Bertin Mudimu Tshisekedi.

Bien qu'aujourd'hui, la question de la mise en valeur de cette concession reste en délibéré entre l'employeur et le banc syndical, le Directeur Général Bertin Mudimu a exprimé sa satisfaction du travail abattu jusque-là par Luxos RDC. Il s'est aussi dit favorable aux travaux de viabilisation qui devront consister en l'aménagement des avenues dans le site, des caniveaux et des espaces publics.

«Je suis tout à fait d'accord pour viabiliser le cadre. Ça ne sert à rien de construire une maison et que demain ou après-demain que l'on puisse apprendre que l'érosion a emporté les maisons. Il faut garantir à ces maisons de subsister le plus longtemps possible. C'est pourquoi je suis d'accord pour la viabilisation du site et nous allons tout mettre en oeuvre pour que cette viabilisation soit opérée », a affirmé le Directeur Général du FP.

Pour sa part, Charles BANZE, le Chef du personnel et membre de la commission d'attribution des terrains, est revenu sur quelques inquiétudes exprimées par bon nombre d'agents souscripteurs, qui ont fait ce déplacement. Parmi ces inquiétudes des agents, il faut relever le redimensionnement des terrains de 3 are à 4 are tel que mentionné dans le contrat de location de terre signé par les agents souscripteurs.

«C'est vrai qu'il y a eu redimensionnement simplement parce que le premier qui a été fait n'a pas tenu compte de laisser des grandes avenues afin de faciliter une bonne circulation dans la concession. Avant les avenues étaient de 5 mètres mais avec ce redimensionnement, elles sont passées à 7 mètres», a précisé Charles Banze

En attribuant ces terrains aux agents, le FPI tient à les mettre dans des conditions optimales de travail et par ricochet, prévenir leur retraite. S'il est vrai que la ville de Rome ne s'est pas construite en un jour, il se révèle aussi qu'avec la détermination, la cité des agents et cadres du FPI ne sera pas un éléphant blanc.