Congo-Brazzaville: Poste - Le Congo veut se doter d'un système de codification

Le dossier relatif à la codification postale se trouve depuis la mi-juillet sur le bureau du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo. Élaboré par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), le projet est censé apporter de nombreuses innovations dans ce secteur.

L'opérationnalisation des codes postaux facilitera l'acheminement, le tri et la distribution du courrier ; autrement dit, elle va booster le secteur postal qui se veut être un des piliers stratégiques dans le processus de diversification de l'économie nationale. D'après l'ARPCE, la codification postale favorisera également l'éclosion du e-commerce en attirant les sociétés, tant nationales qu'internationales, de logistique et de livraisons dont l'adressage qui est un gage d'accroissement de business.

À travers la réforme, le Congo se propose de relever le défi de rapprocher les peuples selon les standards de l'Union postale universelle, notamment les services postaux et financiers de base à moindre coût. Cette réforme devrait conduire le Congo à rejoindre le réseau de 130 pays déjà utilisateurs des codes postaux et permettre à tous les citoyens en exclusion de redevenir des citoyens visibles aux yeux de l'État et des autres entités privées.

La codification postale intègre, en effet, l'approche de la stratégie de mise en oeuvre du Plan national de développement 2022 -2026, principalement le volet transformation numérique. Celle-ci est un découpage visant à simplifier l'identification des destinataires et des destinations. Elle constitue, selon les autorités, une réponse à l'augmentation rapide de la démographie des principales villes où le facteur (le distributeur de colis) n'a plus la possibilité de connaître individuellement chaque destinataire du courrier.

La nécessité de trier rapidement le courrier pour accélérer l'acheminement et la distribution représente donc la priorité de la réforme. Le Congo a retenu le code Alphanumérique composé d'un code Iso, du code du département, du bureau de poste de l'arrondissement, la commune, la localité et du quartier. Des codes spécifiques sont attribués à la présidence, aux Zones économiques spéciales et aux forces de l'ordre.