Afrique: Les États-Unis accordent plus de 380 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire

Le gouvernement américain fournira plus de 380 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire pour l'Afrique, a annoncé le secrétaire d'État, Antony J. Blinken, devant la presse.

Outre cette aide, Antony J. Blinken a rappelé que les États-Unis ont déjà fourni à l'Afrique « plus de 4 milliards de dollars d'aide humanitaire au cours de cet exercice (ndlr, année en cours) pour répondre aux besoins des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur des pays et des personnes touchées par les conflits et les crises sur le continent africain ».

Le secrétaire d'État a souligné que « les États-Unis continuent d'être le plus grand fournisseur d'aide humanitaire au monde ». Il a déclaré: « Notre assistance fournit un soutien urgent et vital, y compris des abris, de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène, des soins de santé et des services psychosociaux et de santé mentale, une éducation et une protection pour les personnes vulnérables telles que les enfants, les survivants de violences basées sur le genre et les personnes handicapées ».