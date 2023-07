Afrique: Lomé capitale du « Made in Africa » dès ce 27 Juillet !

Il s'agit d'un nouveau concept que la capitale togolaise s'honore d'accueillir du 27 au 29 Juillet 2023. Face à la presse en début de semaine, l'équipe d'organisation de la GRAAD (Grande Rencontre des Artisans d'Afrique et de la Diaspora), avec à sa tête la promotrice, Nadine Hagen, ont livré les informations importantes concernant ce rendez-vous à ciel ouvert qui aura lieu sur le site du CETEF (Centre Togolais des Expositions et Foire).

De par les explications de la promotrice, il s'agit d'un rendez-vous avec pour objectif de « chercher les meilleurs produits à exporter ». Et ainsi, « valoriser le made in Africa et donner une valeur extra à ces produits ».

Aussi, a-t-elle rassuré de ce que cette rencontre qui verra se dérouler diverses activités dont des opportunités de business, un masterclass pour les entrepreneurs et une conférence, s'inscrit dans la dynamique du consommer local, et devra aider tous les exposants, à renouveler leur esprit, leur mentalité et faire encore plus de profit. Rendez-vous est donc pris pour les 27, 28 et 29 Juillet prochains. A noter que la visite des expositions est gratuite alors que les exposants devront faire une certaine contribution pour prendre leur place. Sont attendus, des exposants venus de divers pays de la sous-région et ceux du Togo.

Pour information, la GRAAD est à sa 3ème édition, après deux premières éditions qui ont eu lieu à Cotonou, la capitale béninoise.