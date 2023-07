Sénégal: Ismaïla Sarr aux supporters de l'OM - « Ça va être incroyable. Je suis impatient de vous retrouver »

Ismaïla Sarr a publié sur son compte Instagram, ses premiers mots en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Le Sénégalais s'est engagé jusqu'en 2028 avec l'OM.

Ce lundi, Ismaïla Sarr est devenu la quatrième recrue du mercato olympien. Le champion d'Afrique a signé à l'Olympique de Marseille contre 11 millions d'euros et des bonus. L'ancien messin a paraphé un contrat de 5 ans avec l'OM et a immédiatement rejoint ses coéquipiers en Allemagne, rappelle footballclubdemarseille.

Hier, Ismaïla Sarr a publié un long message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa joie et sa gratitude concernant sa signature à l'OM : « Je suis heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille ! Il me tarde de découvrir le Stade Vélodrome, son ambiance électrique, et ses supporters passionnés. Je sais que ça va être incroyable ! Je veux également profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement le président, le directeur sportif et le coach pour avoir facilité ma venue à l'OM avec un projet ambitieux auquel j'adhère et pour lequel je me donnerai à 1000%. Ensemble, rendons cette saison inoubliable. Je suis impatient de vous retrouver dans les tribunes et de vivre ces moments magiques avec vous tous !