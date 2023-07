Sénégal: 1er tour préliminaire compétitions interclubs africaines - Le «mythique» Hafia de Guinée sur le chemin de Génération Foot

Les représentants Du Sénégal en compétitions africaines connaissent à l'issue du tirage au sort effectué mardi, leurs prochains adversaires. Championne du Sénégal, l'équipe de Génération Foot affrontera au 1er tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, le club d'Hafia de Guinée. Alors que le Casa Sport fera face à l'Etoile filante de Ouagadougou (Burkina). Les rencontres du match aller de ce premier tour sont programmées pour les 18, 19 et 20 août 2023. Les matchs retours se joueront les 25, 26 et 27 du même mois.

Le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions a eu lieu ce mardi au Caire en Egypte, au siège de la Confédération Africaine de Football. Championne du Sénégal, Génération foot a hérité du club Guinéen de Hafia pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Lors de cette double confrontation aller-retour, le club sénégalais effectuera le premier déplacement entre le 18 et le 20 août à Conakry. Il recevra le champion guinéen entre le 25 et le 27 août. Sacrés pour la troisième fois champions du Sénégal, les Académiciens héritent pour la deuxième fois sur un club de la Guinée.

Ils tombent sans doute sur le plus illustre voir le plus mythique des clubs guinéens. Une formation au palmarès des plus prestigieux pour avoir remporté à trois reprises la compétition africaine durant les années 70. Ils devront connaitre une léthargie sur la scène africaine et éclipser par d'autres clubs comme Horoya FC. Sacré pour la troisième fois champion du Sénégal, Génération foot n'a, en ce qui le concerne, réussi à faire une réelle percée dans la compétition. A ses débuts en 2018, le club du Président Mady Touré a connu, à l'image des autres clubs sénégalais, une élimination prématurée en 16e de finale de la Ligue des champions. Il bute d'abord sur Horoya AC.

Après s'être imposé à l'aller (2-1), le champion de Guinée a confirmé sa domination en remportant la deuxième manche sur le score de (2-0). Génération Foot avait fait mieux lors de son retour en 2019 puisqu'elle avait réussi à intégrer les phases de poules de la Ligue des Champions africaine suite à leur succès devant le Petroleum Refining Company Oilers du Libéria. Mais l'aventure devrait encore s'arrêter au second tour face aux Egyptiens du Zamalek. Pour franchir le cap des préliminaires, le représentant du Sénégal aura sans doute besoin de renforcer son effectif actuel. Au terme de cette saison, les rangs se sont en effet complément dégarnis suite à l'exode de la quasi-totalité de ses joueurs vers les champions européens. En cas de victoire lors de ce duel, le représentant sénégalais devrait retrouver le Wydad Casablanca, finaliste malheureux de la dernière édition.

Le Casa Sport croisera l'Etoile Filante de Ouagadougou

Pour la Coupe Africaine des Confédérations, le Casa Sports vont affronter au premier tour, l'Etoile Filante de Ouagadougou. Le club fanion de la ville de Ziguinchor a été désigné pour représenter le Sénégal pour avoir disposé d'une équipe féminine. C'est l'un des critères exigés par la CAF à tous les clubs désireux de disputer les premiers tours préliminaires de la Coupe CAF. Seuls le Casa Sport, Dakar Sacré-Coeur et plus tard Génération Foot ont été éligibles.

Après avoir fini à la troisième place du championnat, les Ziguinchorois effectuent également un retour sur la scène africaine, un an après leur doublé historique lors de la saison 2021-2022 (Coupe- championnat). Pour leurs débuts en Ligue des champions, ils ont été écartés dès la phase des préliminaires par le JS Kabylie d'Algérie après une victoire à l'Aller (1-0) suivie d'une large défaite au retour (3-0) Les Clubs sénégalais et Burkinabé se croiseront entre les 18, 19 et 20 août prochains pour la manche aller, à Dakar. La manche retour se jouer entre les 25, 26 et 27 août prochains, à Ouagadougou.