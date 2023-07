Ile Maurice: Enquête sur One Day Or Day One - Nagadoo trouvé coupable !

Pas de surprise dans l'affaire One Day Or Day One. L'entraîneur Praveen Nagadoo a été trouvé coupable d'avoir, sans «proper reason», retiré le cheval concerné des entrées de la 15e journée de courses. Les commissaires n'ont pu corroborer la version de l'entraîneur ni celles des témoins, qui ont défilé devant la Horse Racing Division (HRD). Praveen Nagadoo a été mis à l'amende à hauteur de Rs 50 000.

L'enquête s'est étalée sur trois jours en vue de faire la lumière dans cette affaire. Ce mercredi 26 juillet, deux témoins ont comparu devant les commissaires de la HRD. Il s'agit du chauffeur ayant transporté One Day Or Day One de Petit-Gamin à Port-Louis et un responsable du centre de Balaclava.

Et si les Nagadoo, père et fils, ont maintenu que le cheval refusait de descendre du float, le jeudi 29 juin, le chauffeur a déclaré que le cheval était descendu du float avant de remonter à bord pour être conduit à Petit-Gamin. Il a ainsi corroboré les dires de Sanraj Damadarsing, l'ancien responsable de sécurité de People's Turf PLC (PTP), au cours d'une deuxième audience, qui a ironisé à propos de la version des Nagadoo en disant que c'était «la première fois, en 30 ans de carrière au Mauritius Turf Club, qu'un cheval refuse de descendre du float».

Avant lui, lors de la première séance, la vétérinaire en chef de la HRD, Marie-Claire Domaingue, a déclaré qu'elle n'avait pas remarqué de blessures apparentes causées par la prétendue chute du cheval dans le float. Elle s'est rendue à Petit-Gamin, le jeudi 29 juin, pour ausculter le cheval.

Les commissaires des courses ont, bien avant la dernière séance de l'enquête, exprimé des réserves sur la version des Nagadoo. A un moment, la défense des Nagadoo était axée sur la présence du cheval à Port-Louis car les rumeurs disaient que le cheval One Day Or Day One n'avait jamais quitté Petit-Gamin.

Or, cette partie de l'enquête visant à établir si One Day Or Day One était bel et bien présent à Port-Louis, n'était, à bien voir, pas nécessaire, selon certains observateurs. Et ceci, tout simplement parce qu'en observant bien les faits, il fallait juste prouver que les Nagadoo ont retiré le cheval de la 15e journée de courses sans raison valable. Cela, selon la tournure de l'enquête, au vu de ce qui a été dit par les témoins, pouvait déjà être établi, que le cheval fut présent ou pas au Champ-de-Mars, le 29 juin dernier.

L'ancien responsable de sécurité de PTP a déclaré que l'entraîneur ne lui a rien dit, ce jour-là, au sujet du cheval One Day Or Day One lors de sa visite officielle en compagnie du Dr. Domaingue. L'entraîneur n'a d'ailleurs rien dit à aucun officiel de la HRD entre 4 h 30 - heure où l'incident aurait eu lieu - et 7 heures - heure de l'arrivée de la vétérinaire. La visite de la vétérinaire à Petit-Gamin s'est soldée par une affirmation que le cheval aurait pu courir.

Dans leur tentative de défense, les Nagadoo ont soutenu qu'il était du devoir du responsable de la sécurité d'être présent lorsque les chevaux débarquent au Champ-de-Mars tôt le matin. Sanraj Damadarsing était posté à la sortie du paddock donnant sur la piste du Champ-de-Mars à cette heure-là. A noter qu'il était aussi le responsable du training.

C'est à se demander si un officiel de la HRD ne devrait pas être en poste tôt le matin au Champ-de-Mars et ainsi avoir l'oeil sur tout ce qui pourrait s'y dérouler...

L'entraîneur Nagadoo a été sanctionné sous le Rule 81.1.2.1. Il aura à payer une amende de Rs 50 000.