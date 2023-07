Congo-Kinshasa: Maniema - L'ONG AGIREC déplore la complicité des agents de l'Etat dans le trafic de drogue

L'ONG Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité (AGIREC) a déploré, lundi 24 juillet, la « complicité des agents de l'Etat commis aux différentes barrières », dans le trafic de drogue, au Maniema.

Le coordonnateur de cette organisation, Samuel Ramazani Alimasi l'a dit à la suite de la saisie de 12 sacs de chanvre, le même lundi, en provenance de Kindu.

Il a regretté les sacs de ces stupéfiant aient traversé plusieurs barrières de contrôle :

« Le lundi 24 juillet 2023 vers 20 heures, 12 grands sacs remplis de chanvre ont été interceptés à Kalima en provenance de Kindu sous la corruption des agents commis aux barrières d'Alunguli, Muyengo et Kingombe pour le contrôle et fouille des bagages. C'est pourquoi l'ONG AGIREC dénonce avec énergie les comportements de certains agents de sécurité commis aux différentes barrières et recommande ce qui suit ».

Selon Samuel Ramazani, la consommation de drogue détruit de nombreux jeunes.

Il a expliqué que la consommation ces produits dopants sont à la base notamment de stresses, de traumatismes psychiques, de troubles par hallucination, des abandons de famille, des violences sexuelles et sexistes ainsi que des bagarres sans motif.

Il a lancé une mise en garde aux jeunes, précisant que la consommation de drogue conduit à la mort ».

Il a, à cet effet, interpellé les autorités :

« Aux services de sécurité de bien jouer leurs rôles de sécuriser les personnes, leurs biens et d'éviter la corruption. Aux autorités provinciales et locales de sanctionner sévèrement ceux qui s'adonnent à ce genre de trafic et leurs complices entre autres les vendeurs et les acheteurs ».