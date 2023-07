Afrique: Père Matthieu Yezu - 'N'ayez pas peur, mieux vaut mourir au désert libre que de mourir esclave...'

document

Lundi de la XVIème Semaine de Temps Ordinaire

TEXTES : Exode 14, 5-18 ; Exode 15 ; Matthieu 12, 38-42

MEDITATION

Frères et soeurs,

En ce début de semaine, deux questions peuvent nous être posées pour notre méditation :

1) Pourquoi Pharaon ne veut pas laisser-aller Israël malgré diverses corvées et souffrances qu'il lui inflige.

2) Pourquoi Israël ne comprend pas qu'il est mieux pour lui de mourir libre que de mourir esclave.

Frères et soeurs,

Pharaon comme tout autre autorité, malgré la souffrance de peuple, ne tient qu'à son pouvoir, à son autorité. Il est content de la souffrance d'Israël, du peuple et ne veut pas le laisser-aller, ne veut pas laisser tomber son pouvoir. Pharaon malgré que rien ne marche pour Israël, tient toujours à son pouvoir et il est prêt à tout même à verser le sang, à rendre esclave.

Face à cette terreur de Pharaon, son intimidation, Israël comme ce peuple d'aujourd'hui a peur et oublie la Toute-Puissance de Dieu, sa force et sa protection, sa liberté de Fils et Enfants de Dieu.

Ainsi, Moïse lui rappelle qu'il doit tenir et ne pas avoir peur car, Dieu est toujours de son côté. Le signe est toujours là grâce à la libération, au salut que Dieu accorde par sa victoire.

%

En Egypte tu as vu le signe. Quel signe encore veux-tu avoir pour que tu sois un homme de foi, un homme capable de dire non au mal, à la compromission, à la souffrance, au mensonge, etc. Tiens fort et dis non à ce Pharaon qui te veut esclave, qui te réprime, qui t'intimide, qui te maltraite, qui te fait souffrir et ne veut pas te laisser-aller. N'aie pas peur, libère-toi avec Dieu, ne regarde plus en arrière mais avance jusqu'à traverser à pied sec la mer.

Frères et Soeurs,

Dites non à ce Pharaon, à ce président, à ce politicien qui ne veut pas votre liberté. N'ayez pas peur, mieux vaut mourir au désert libre que de mourir esclave en Egypte sous la domination de ce Pharaon avide et assoiffé du pouvoir et de l'autorité. Quel signe voulez-vous encore plus que votre liberté et la victoire que vous donne Dieu en Jésus Christ le Signe Parfait du Père dans la Lumière et dans la Vérité.