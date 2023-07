Congo-Kinshasa: Affaire Biselele - ACAJ appelle aux enquêtes contre les auteurs de publications des vidéos pornographiques

L'ACAJ a demandé, mardi 25 juillet, au Procureur général près la Cour de cassation de diligenter des enquêtes afin de mettre la main sur les policiers ayant publié les vidéos pornographiques de l'ex- conseiller prive du chef de l'Etat, Fortunat Biselele.

Le président de cette structure, Georges Kapiamba souligne que ces vidéos, balancées sur les réseaux sociaux, portent atteinte à la vie privée de certains prévenus.

Il dit avoir saisi les autorités compétentes pour décourager ces pratiques :

« Nous l'avons fait parce que, nous avons constaté que ces faits impliquent les agents de la PNC et les agents des services de renseignements ANR. Les éléments en notre possession établissent clairement leur responsabilité. Et comme ces faits se répètent, ça expose les hommes et les femmes au ridicule, au mépris ».

Selon lui, ces images participent à la corruption de l'éducation de nos enfants.

« Nous nous sommes dit que, nous devons plus croiser les bras, nous devons saisir les autorités judiciaires compétentes pour qu'une enquête crédible soit menée et les auteurs soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi et que ça ne puissent plus se répéter dans notre pays » a poursuivi Georges Kapiamba.

Il a par ailleurs appelé à l'assainissement de la société congolaise.