Algérie: Feux de forêts - Situation maitrisée et entame de l'opération d'indemnisation des sinistrés

ALGER — La situation est désormais maitrisée dans les wilayas touchées par les incendies, ce qui a permis aux autorités locales d'établir un constat exhaustif des dégâts et de procéder directement au recensement des sinistrés en vue d'entamer le processus d'indemnisation dans les plus brefs délais.

Le dernier bilan de la Protection civile fait état de l'extinction de tous les incendies à l'exception d'un foyer de feu à Ouled Attia dans la wilaya de Skikda, où l'opération d'extinction est en cours et ce, grâce aux efforts inlassables et les moyens déployés par les éléments de la Protection civile, de l'Armée nationale populaire (ANP) et des différents autres corps.

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, qui a rendu visite aux victimes des feux de forêt, évacués à l'hôpital des grands brûlés "Said-Chibane" de Zeralda (Alger), a fait savoir que l'ensemble des blessés souffrant de brulures et dont le nombre dépasse les 325, ont été rapidement pris en charge, alors que les cas graves, au nombre de 7, ont été transférés vers l'hôpital central de l'Armée à Ain Al-Naâdja et l'hôpital de Zeralda.

Il a précisé en outre que ces incendies ont fait 134 blessés à Béjaïa, 122 à Boumerdes et 78 à Skikda, ajoutant que la plupart d'entre eux ont été pris en charge et ont tous quitté les hôpitaux.

Le ministre a indiqué que tous les établissements hospitaliers des wilayas touchées par les incendies et des wilayas limitrophes ont été mis en alerte, en plus de la mise en place d'une cellule de crise au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), qui fonctionne 24h/24h pour éviter toute pénurie de médicaments.

En parallèle, les procédures d'indemnisation ont été entamées afin de permettre aux populations de reprendre une vie normale, malgré les dégâts humains et matériels causés par ces incendies qui ont fait 34 morts.

Pour rappel, c'est sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, que les autorités locales ont entamé le constat des dégâts et le recensement des sinistrés en vue de procéder à leur indemnisation, ce qui a été réitéré par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, lors de ses visites aux zones sinistrées où il a réaffirmé l'engagement de l'Etat à indemniser les sinistrés, en rassurant que les commissions locales chargées du recensement ont déjà entamé leur travail.

Le ministre, qui s'est délacé à Bouira, Bejaïa et Jijel, a souligné que la maitrise de la situation a été rendue possible grâce à l'efficacité des interventions aériennes à travers les avions anti-incendie, et après l'amélioration notable des conditions météorologiques avec la baisse de la vitesse du vent et des températures.

M.Merad a insisté, par la même occasion, sur la nécessité de maintenir le niveau d'alerte jusqu'à ce que tous les incendies soient éteints, rendant hommage aux agents et de la Protection civile et à tous les services de sécurité, notamment aux membres de l'ANP pour leur mobilisation dans la lutte contre ces feux.

Le ministre a également salué l'élan de solidarité des citoyens en faveurs des population victimes des incendies.

Ainsi, des associations ainsi que des citoyens anonymes se sont mobilisés pour apporter aide et assistance aux sinistrés à travers la collecte de dons de différentes natures et en organisant des caravanes de solidarité pour acheminer des denrées alimentaires, de l'eau minérale, des matelas, des couvertures des effets vestimentaires et des équipements médicaux et produits pharmaceutiques.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a envoyé quatre caravanes d'aides à Bouira, Jijel, Skikda et Bejaia, en plus de la mobilisation de plus de 500 volontaires pour contribuer aux opérations d'évacuation et de secours.

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la Femme a annoncé, pour sa part, la prise en charge psychologique et sociale des victimes, alors que le ministère de la Jeunesse et des Sports a réquisitionné les Maisons et auberges de jeunes pour accueillir les familles sinistrées.

De son côté, le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a appelé l'ensemble des entreprises pharmaceutiques spécialisées dans la fabrication des produits et du matériel médical utilisés dans le protocole thérapeutique contre les brûlures, à augmenter les quantités produites et à orienter des quotas vers les régions sinistrées.