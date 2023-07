Algérie: Le ministre de l'Agriculture s'enquiert du plan de prévention des feux de forêt à Tipasa

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et président de la commission nationale opérationnelle de lutte contre les feux de forêt, Mohamed Abdelhafid Henni s'est enquis, mardi soir, du plan de prévention de ce phénomène dans la wilaya de Tipasa qui dispose d'un couvert forestier dense de 43.000 hectares.

S"entretenant avec différents responsables lors de sa visite aux sièges de la conservation des forêts, de la direction de la Protection civile, de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt et d'un camp estival à la plage Ouled El Belaa à Cherchell, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de "l'action proactive" et l'importance d'une vigilance et d'une mobilisation permanentes" pour faire face aux incendies qui constituent désormais "une menace au regard des changements climatiques que connait le monde et de la hausse importante des températures".

Les hautes autorités du pays accordent à cette question une importance "extrême", a-t-il dit ajoutant que les efforts sont axés sur "la préservation de la vie des citoyens comme étant une priorité première et l'objectif suprême". Il a souligné que tous les services de l'Etat avec leurs moyens humains et matériels sont mobilisés pour la prévention et lutte contre les feux de forêt.

M. Henni a, également, appelé les services forestiers, les éléments de la Protection civile et les autres intervenants parmi les autorités publiques locales à maintenir un haut niveau d'opérabilité et œuvrer périodiquement à élever le niveau de vigilance, de prudence et de sensibilisation auprès des différents intervenants afin d'organiser des campagnes de sensibilisation à l'importance de préserver les forêts contre les risques d'incendies".

Exhortant les autorités locales de Tipaza à l'intensification des campagnes de sensibilisation auprès des estivants, notamment ceux affluant sur des plages situées à proximité des zones forestières denses, le ministre a souligné l'impératif d'aménager des pistes de secours en cas d'incendies et d'impliquer les associations de la société civile et les mosquées dans cette campagne nationale qui nécessite la mobilisation de tous.