Sénégal: Khalifa Sall, président Taxawu Senegal, sur l'accident de Louga - « Il est urgent, (...) que nous prenions nos responsabilités collectives face à ces drames récurrents »

Un bus s'est renversé ce mercredi, matin à Nguenne Sarr (Louga), faisant au moins 23 morts et 55 blessés, selon l'Agence de presse Sénégalais. En réaction de ce drame, Khalifa Sall, président du mouvement Taxawu Senegal.

« C'est avec tristesse que j'ai appris l'accident survenu sur la route de Louga et dont le bilan s'élève à plus d'une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. En ce moment douloureux, mes pensées et mes prières vont aux familles et proches des disparus. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés », a réagi sur les réseaux sociaux, le leader de Taxawu Senegal.

Selon Khalifa Sall : « Loin d'être une fatalité, les accidents nous rappellent l'importance de la sécurité routière. Il est urgent, en tant que société, que nous prenions nos responsabilités collectives face à ces drames récurrents. Cela exige un effort coordonné de la part des autorités, des forces de l'ordre, des conducteurs et de l'ensemble de la société pour préserver les vies de nos concitoyens. »

« J'interpelle également l'État sur les politiques menées en manière de #sécurité routière. J'en appelle à plus d'investissement dans la modernisation de nos infrastructures routières et plus de rigueur dans le contrôle des véhicules », a invité l'ancien maire de Dakar, candidat à la candidature de la présidentielle de 2024.