Niger: Coup d'Etat manqué- Situation toujours confuse à Niamey…

La nuit risque d’être très longue au Palais présidentiel de Niamey. Avec une médiation de la Cédéao en présence d’une délégation commise par le Chef de l’Etat nigérian (président en exercice de la Cédéao) pour une mission de bons offices. Également, la presse béninoise rapportait que le Président béninois Patrice Talon était en route Niamey, pour une médiation. (acotonou.com)

Aux environs de 21heures 45m, Confidentiel Afrique révélait que c’est finalement ce jeudi 27 Juillet matin que Talon devrait être à Niamey. Mais où en sommes nous et qui dit vrai ? Talon, selon adakar.com, dans un flash peu avant 20heures a dit : « Les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que cette situation puisse se régler dans la paix, entre frères car même quand ce qui n’est pas acceptable est fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger ça »

Comme il l’indiquait sa parution version numérique de ce jour, Confidentiel Afrique annonçait en exclusivité un mouvement d’humeur de la garde Présidentielle qui a commencé aux environs de 5 heures du matin. Aux dernières nouvelles cette source révèle aussi que le que « le Président BAZOUM Mohamed et sa famille se portent bien. Alors que les pourparlers se poursuivent »

Le président Bola Tinubu du Nigeria et président en exercice de la Cédéao et le président de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat suivent de près la situation au Niger. Le téléphone du Président nigérien Mohamed Bazoum était inaccessible selon des sources crédibles. Rapporte le confrère.

Qui ajoute que le général Omar Tchiani, chef de la garde présidentielle, qui est souvent cité dans l’affaire, n’a pas été tué. Ce dernier est un proche de l’ancien président Issoufou Mahamadou et était déjà chef de la garde présidentielle sous l’ancien président. Aussi, la Cédéao, l’Union africaine et plusieurs pays occidentaux ont condamné ce coup d’Etat manqué et ont appelé la libération du président Bazoum.

Au moment où nous écrivions cet article aux environs de 21heures 33mn, beaucoup d’informations et très peu fiables circulaient. « On était toujours suspendus aux négociations entre le président et les mutins de la Garde présidentielle avec l’implication de l’ancien président Issoufou Mahamadou » glisse une source du palais présidentiel. Précise le confrère. (Confidentiel Afrique)Les forces vives de la nation ont commencé déjà de lancer l’assaut à travers une procession au centre-ville de la capitale et à Tahoua pour défendre la démocratie et soutenir le Président BAZOUM Mohamed. Affaire à suivre…