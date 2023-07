Afrique: Représentant le président de la République, le Premier ministre arrive à Saint-Pétersbourg pour participer au Sommet Russie-Afrique

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane est arrivé, mercredi soir à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie, pour prendre part aux travaux du deuxième Sommet Russie-Afrique et de son Forum économique et humanitaire, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Organisé jeudi et vendredi dans la ville de Saint-Pétersbourg, ce rendez-vous sera consacré à l'examen des moyens de coopération et de partenariat stratégique multilatéral entre la Russie et le continent africain.

Placée sous le thème "Pour la paix, la sécurité et le développement", le Sommet verra la participation de représentants de 49 pays africains, dont 17 chefs d'Etat, avec comme objectif examiner les moyens à même de diversifier les volets de coopération, notamment politique, sécuritaire et économique, ainsi que dans les domaines scientifique, technique, culturel et humanitaire.

La réunion devra également être sanctionnée par l'adoption d'un plan d'action du Forum de partenariat russo-africain 2023-2026.