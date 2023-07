Maroc: Safi - Approbation de plusieurs projets de développement dans le cadre de l'INDH au titre de 2023

Safi — Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Safi, réuni mardi au siège de la province, a examiné et adopté plusieurs projets de développements inscrits dans le cadre des différents programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), au titre de l'année 2023.

Lors de cette réunion de travail présidée par le secrétaire général de la Province, le CPDH a adopté dans le cadre du premier Programme de l'Initiative : "Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", un seul projet portant sur l'équipement des cantines scolaires au niveau des établissements de l'enseignement primaire en milieu rural, pour un montant de 0,07 million de DH.

S'agissant du programme 2 de l'INDH : "Accompagnement des personnes en situation de précarité", il a été procédé à l'adoption de 4 projets concernant l'achèvement de l'équipement de certains Centres sociaux, pour une enveloppe budgétaire totale de 70,7 millions de DH, mobilisée par l'INDH.

Ces projets ciblent trois catégories sociales, à savoir : les femmes et les enfants en situation de précarité, avec deux projets, les personnes souffrant d'addiction et dépourvues de ressource (1 projet) et les patients souffrant d'insuffisance rénale (1 projet).

En ce qui concerne le programme 3 de l'INDH "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" visant à garantir une vie digne à cette catégorie sociale, à travers la facilitation de l'accès au marché de l'emploi et l'amélioration du revenu, le nombre de projets retenus en faveur des jeunes a atteint 27, d'un coût global de 4,52 millions de DH, dont 3,07 millions de DH comme contribution de l'INDH.

Quant aux projets présentés par les coopératives et les sociétés dans le cadre de l'axe relatif aux chaines de production hautement créatrices d'emplois, il a été procédé à l'adoption de 35 projets ayant concerné différents secteurs et chaines productives, pour un montant total de 52,13 millions de DH, dont 7,90 millions de DH assurés par l'Initiative.

Pour ce qui est du programme 4 de l'Initiative "Impulsion du capital humain des générations montantes" qui se décline en plusieurs axes, il a été procédé à l'approbation de 20 unités de l'enseignement préscolaire supplémentaires pour atteindre un total de 120 unités du préscolaire programmées au titre de cette année.

Concernant les deux axes "appui à la santé maternelle et infantile" et "promotion de la scolarisation", deux projets ont été adoptés, pour un montant total de 0,53 millions de DH assuré en intégralité par l'Initiative, se rapportant à l'équipement de Dar Talib et Taliba (Maison de l'Etudiant et Etudiante), et à l'acquisition d'équipements médicaux.