Ile Maurice: Smart agriculture - La détection de maladies et l'épandage désormais possibles par drones

Drone Agriservices vient de mettre en route un service de détection, de surveillance et d'épandage de produits dans des champs de cannes ou d'autres plantations grâce à des drones. Cette compagnie validée par les MSIRI/MCIA vise à répondre à des besoins spécifiques avec le concept de smart agriculture.

Le secteur agricole et cannier fait face à une main-d'oeuvre vieillissante et de moins en moins présente sur le terrain. La mécanisation a des limites et seule la technologie peut apporter une solution. La Mauritius Cane Industry Authority (MCIA) promeut, depuis des années, l'utilisation de drones pour l'agriculture avec des données spatiales et cartographiques déjà disponibles aux quatre coins de l'île. C'est dans cette mouvance que Drone Agriservices, une compagnie fondée par Bruneau Adolphe et iSpace Technologies, a lancé ses services.

Cette entreprise a investi dans des drones venant directement des États-Unis. Drones Agriservices propose quatre services distincts : l'analyse des plantations, leur surveillance, l'épandage de produits et du spraying. Toutes ces opérations sont faites exclusivement par drones pilotés à distance par un pilote agréé.

Bruneau Adolphe souligne que sa compagnie 360 Capture collabore au sein de Drones Agriservices avec l'importateur d'équipements de drones iSpace Technologies. «Nous avons fait des tests dans les champs, avec le soutien de la MCIA, et quelques terrains d'une compagnie sucrière sur environ 100 hectares. Nous avons pu faire l'épandage liquide, aussi bien que de granules, pour répondre aux besoins des agriculteurs.»

Dans les documents vidéo et photos, Drones Agriservices révèle que son drone a identifié une infestation dans un champ. Et la région affectée a été traitée et les résultats ont été visibles. «L'avantage de l'épandage par drone est que cela ne requiert pas d'intervention humaine. L'application manuelle faite par un ouvrier va toucher des zones en bordure des champs et pas forcément les endroits affectés. Il faudra surtout que le travailleur puisse avoir des protections adéquates. La technologie permet de réduire une exposition à l'insecticide ou au pesticide. Mais elle permet surtout d'avoir un résultat plus efficace», précise Bruneau Adolphe.

La Smart Agriculture est plus que jamais utile en raison du vieillissement de la main-d'oeuvre agricole et du manque de renouvellement de ladite main-d'oeuvre. Toutefois, l'aspect technique de l'usage du drone est un projet cher à la MCIA. Faute d'expertise et d'entreprise pouvant proposer ce service, il fallait du temps. Bruneau Adolphe, qui s'est lancé dans le drone en 2015, est aujourd'hui un pilote aguerri et propose également des services de photos vidéo. «J'ai découvert cette possibilité dans l'agriculture, qui est un secteur porteur malgré une diversification de l'économie. J'ai dû apprendre à piloter ces engins, qui sont plus gros que ceux utilisés pour la photo et la vidéo. Je peux dire que pour l'instant, je suis le seul pilote de Drones Agriservices», a souligné ce dernier à l'express.

En effet, Bruneau Adolphe est un pilote reconnu par l'aviation civile et a signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec la MCIA. Il a déjà été contacté par des agriculteurs pour des essais. «Avec Drones Agriservices, vous avez les services de smart agriculture mais aussi un opérateur autorisé à survoler les champs et à mener des interventions. Sans compter le savoir-faire du pilote», a fait ressortir le directeur de 360 Capture, qui est partenaire dans la compagnie Drones Agriservices. iSpace Technologies est le principal équipementier de drones et fournira l'équipement pour intervenir dans les champs.

L'une des réussites de ce service est d'avoir pu couvrir 100 hectares. La particularité d'être pilote de drones, c'est d'avoir obtenu des heures de vol, d'avoir la maîtrise de l'outil et aussi la capacité d'intervenir à distance. Le Department of Civil Aviation (DCA) évalue les demandes de licences et requiert une série de tests d'aptitude et les pilotes doivent répondre à une série d'exigences. Chez Drones AgriServices, c'est Bruneau Adolphe qui est le seul pilote et ce dernier souligne qu'il est couvert par une assurance appropriée. Il est d'ailleurs parmi les premiers pilotes à avoir une licence en bonne et due forme.

Que ce soit pour des interventions ou des études de terrain, Drones Agriservices peut être contacté sur le https://www.droneagriservices.com/

MCIA: une institutiton avant-gardiste

La Mauritus Cane Industry Authority (MCIA) a investi du temps, du talent et aussi de l'expertise dans l'usage de drones dans les champs. L'institution a dressé la liste des avantages de l'usage de cet engin pour l'agriculture.

Efficacité dans l'identification des anomalies :

Les drones équipés de caméras multi spectrales peuvent identifier, de manière efficace et rapide, les anomalies dans les champs de canne à sucre telles que des trous, des mauvaises herbes, des maladies ou d'autres sources de variabilité. Le traitement des images multi spectrales collectées par le drone permet une analyse détaillée et d'obtenir des réponses rapides aux problèmes potentiels.

Surveillance rapide des champs :

Les drones peuvent survoler rapidement un champ, fournissant une inspection ou prospection rapide de toute la zone concernée. Cela est bénéfique lorsque la canne à sucre est haute car les contraintes agronomiques peuvent ne pas être facilement visibles à partir des bordures du champ. L'oeil humain et la densité des plants empêchent d'accéder à des zones.

Imagerie de plus haute résolution :

Les images des drones offrent une résolution beaucoup plus élevée par rapport à l'imagerie satellite traditionnelle. Cette résolution accrue permet des observations plus précises et détaillées des cultures, facilitant la détection et l'évaluation précise des problèmes.

Données sans nuages :

Contrairement à l'imagerie satellite, qui peut être entravée par les nuages, les drones ne sont pas limités par ces contraintes. Ils peuvent opérer, quelles que soient les conditions météorologiques, assurant une collecte de données cohérente. Agriculture de précision : Les techniques développées par le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI), en tant que centre de recherche et développement du MCIA, permettent une agriculture de précision. Les drones peuvent cartographier les zones envahies par les mauvaises herbes dans les champs, puis appliquer le traitement requis uniquement aux zones affectées, réduisant ainsi les coûts de production et minimisant l'utilisation de pesticides, ce qui profite à l'environnement.

Amélioration des cultures pour plus de rendement :

L'utilisation de pulvérisateurs par des drones a permis de relancer certaines pratiques d'amélioration de cultures telles que l'application d'agents de maturité chimiques pour améliorer la teneur en saccharose des tiges de canne à sucre. Cette pratique avait été interrompue en raison des coûts élevés mais grâce à l'efficacité de la pulvérisation par drone, elle a été réintroduite. Efficacité et rapidité : Les drones sont très efficaces et rapides dans leurs opérations. Un drone pulvérisateur peut couvrir quotidiennement huit à dix hectares de champs de canne à sucre et le temps nécessaire pour pulvériser un hectare avec des herbicides ou des agents de maturité est inférieur à une heure.

Attrait pour les jeunes générations :

L'adoption de la technologie des drones en agriculture peut attirer plus facilement les jeunes générations vers les travaux agricoles. L'utilisation de technologies modernes peut rendre l'agriculture et les pratiques agricoles plus attrayantes pour les jeunes passionnés de technologie.

Avantages pour les producteurs de canne à sucre :

Le MSIRI développe activement des applications agronomiques, y compris la pulvérisation de produits agrochimiques, au profit de tous les producteurs de canne à sucre. Les principaux objectifs sont d'améliorer la productivité et de réduire les coûts de production.