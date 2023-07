Algérie: Inauguration de la Galerie numérique du groupe Sonelgaz

ALGER — La Galerie numérique retraçant les différentes étapes par lesquelles est passé le Groupe Sonelgaz, ainsi que les missions qui lui sont confiées, a été inaugurée mercredi au siège de la Direction générale de Sonelgaz.

La cérémonie d'inauguration qui s'inscrit dans le cadre des activités célébrant le 54e anniversaire de la création du Groupe, a été supervisée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, accompagné du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, du wali d'Alger, M. Abdennour Rabhi, du Président-Directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal et de plusieurs cadres du secteur.

La Galerie numérique comprend une série de maquettes, de vidéos, de documents et d'équipements qui retracent l'histoire de ce Groupe depuis sa création et mettent en lumière son progrès et ses filiales.

Dans son allocution à l'occasion, le ministre de l'Energie et des Mines a mis en exergue les efforts consentis par Sonelgaz, depuis sa création le 28 juillet 1969, assurant le service public à travers la production et la distribution de l'électricité et du gaz, indispensables aussi bien au citoyen qu'à l'économie nationale.

Il a, à ce propos, mis en avant le rôle principal de cet opérateur historique dans la croissance socioéconomique du pays.

"Sonelgaz a parcouru un chemin exceptionnel, allant d'une société à structure pyramidale à une société par actions (SPA) qui gère un groupe industriel de plusieurs filiales et spécialités omniprésentes dans le territoire national même dans les zones isolées", a soutenu le ministre.

Il a également souligné que "Sonelgaz compte à son actif de grands succès, notamment celui d'atteindre un taux de raccordement électrique qui dépasse les 99% et un taux de couverture en gaz de plus de 73%".

En 1969, a-t-il rappelé, Sonelgaz comptait quelque 6.000 employés pour 700.000 clients, avec une moyenne nationale de raccordement à l'électricité ne dépassant pas les 40%, et une moyenne de raccordement au gaz naturel ne dépassant pas les 20%. Aujourd'hui le Groupe compte à son actif près de

90.000 agents au service d'environ 11,5 millions de clients raccordés à l'électricité et plus de 7,3 millions raccordés au gaz naturel.

La capacité de production de l'énergie électrique de Sonelgaz dépasse désormais les 25.000 mégawatts, permettant ainsi d'approvisionner des millions d'opérateurs en différents niveaux de tension (haute, moyenne et basse), à travers 427.000 kilomètres de lignes de distribution et de transport d'électricité.

Le réseau de transport et de distribution de gaz naturel s'étend, lui, sur 173.000 Km, ce qui a permis à Sonelgaz de développer un réseau homogène couvrant la quasi totalité du territoire national, a expliqué le ministre, faisant part de sa contribution à la réduction de l'empreinte carbone à travers la réalisation du programme national des énergies nouvelles et renouvelables.

De son côté, M. Bentaleb a salué la capacité de Sonelgaz à s'adapter aux exigences des différentes phases et à être au diapason des avancées technologiques, relevant, à cette occasion, le rôle économique, de développement et social de cette structure qui emploie plus de 90.000 travailleurs.

Aussi, Sonelgaz a réussi à répondre aux besoins sociaux à travers la création de postes d'emploi et la résorption du chômage, a-t-il encore souligné, tout en se félicitant de la qualité de l'accompagnement socio-médical offert aux employés du Groupe Sonelgaz.