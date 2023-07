Algérie: Commerce - Zitouni insiste sur l'impératif de relever le niveau de contrôle selon une nouvelle vision

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni a insisté, mercredi à Alger, sur l'impératif de relever le niveau des opérations de contrôle selon une nouvelle vision, en vue d'empêcher toute activité illicite ou pratique de monopole par des sociétés ou des commerçants, a indiqué un communiqué du ministère.

La déclaration de M. Zitouni est intervenue lors de la cérémonie d'installation du nouveau Directeur Général du contrôle économique et de la répression de la fraude au niveau du ministère, M. Mohamed Mezghache, a précisé la même source.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a passé en revue "les principaux plans et mesures qui seront mis en oeuvre sous l'égide du nouveau DG du contrôle économique et de la répression de la fraude, notamment en matière de traitement des pratiques commerciales et leur moralisation dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la transparence et la probité dans le secteur commercial".

A cet égard, M. Zitouni a mis en avant "l'importance du rôle du contrôle économique dans la protection des droits des consommateurs et du pouvoir d'achat, ainsi que dans la préservation de la santé des citoyens et de la qualité des produits", affirmant "la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude et de garantir la salubrité et la qualité des produits importés et locaux".

Le ministre du commerce a mis l'accent, dans ce sens, sur "l'impératif de relever le niveau de contrôle selon une nouvelle vision , pour empêcher toute activité illicite ou la pratique du monopole par des sociétés et des commerçants, et l'application, sans abus, des lois pour renforcer la confiance entre les citoyens et les sociétés, et réaliser la stabilité économique dans le pays", conclut le communiqué.