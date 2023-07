Ile Maurice: Contrebande - Le suspect et son fils inculpés

Ywefee Yoing, 50 ans, a comparu en cour de district de Bambous, hier. Une charge provisoire d'«unlawful possession of excisable goods» a été retenue contre lui. Cet habitant de Case-Noyale a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 15 000. Son fils, âgé de 27 ans et suspecté de recel, a aussi comparu devant la justice et a aussi retrouvé la liberté conditionnelle.

Ywefee Yoing avait été arrêté lors d'une opération conjointe de la Special Striking Team, de la brigade antidrogue de la Western Division, de la Criminal Investigation Division (CID) de l'Ouest, de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority, de la Special Support Unit et de l'Emergency Response Service, au matin du 25 juillet. Lors d'une fouille dans l'entrepôt à La Gaulette que possède Ywefee Yoing, les limiers ont saisi environ 1,6 tonne de concombres de mer («banbara») séchés. La valeur marchande des holothuries est estimée à Rs 3 millions.

Outre les concombres de mer, des ailerons de requin, du bois de santal, des cartouches de cigarettes, des pneus et des moteurs de bateau ont aussi été saisis. Quatre machines à sous ont aussi été sécurisées. La police soupçonne Ywefee Yoing de s'adonner au trafic en tout genre et d'opérer une maison de jeu clandestine. Diverses unités de la police dont la CID de l'Ouest, la brigade des jeux et les officiers des Fisheries enquêteront en simultané dans les divers volets de l'investigation.