Guinée: Trois départements ministériels entendus par le comité d'évaluation

Les évaluations des ministères sectoriels se poursuivent à la Primature. Ce mercredi 26 juillet 2023 à Conakry au compte de la troisième journée, ce sont trois ministres qui se sont relayés pour défendre leur bilan. Il s'agit de la ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, de la ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime et de la ministre de l'Environnement et du Développement Durable.

La ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises était ce matin la première à être reçue par le comité d'évaluation présidé par le Premier ministre, Dr Bernard Goumou. Au sortir de la rencontre, Madame Louopou Lamah s'est exprimée en ces termes : « Notre évaluation a porté sur quatre outils : la lettre de mission, le contrat de performance, le plan d'action opérationnel et le tableau de suivi des indicateurs de performance. On avait trois objectifs : les objectifs généraux, de réformes et spécifiques. Nous avons reçu des appréciations et aussi des recommandations dont nous allons en prendre compte ».

Ensuite, ce fut le tour de la ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, de faire son exposé devant le Comité d'évaluation. Fraîchement sortie de l'entretien, la ministre Charlotte Daffé a déclaré ce qui suit : « Ça nous a permis de prendre une photo de la gestion de notre ministère pour ce premier semestre. On a pu identifier les axes d'amélioration que nous allons corriger. C'est extrêmement important que les Guinéens sachent comment leur administration est gérée par le Gouvernement de la Transition et le CNRD ».

Toujours dans cet exercice d'évaluation de performances des départements ministériels conformément aux lettres de mission qui leur avait été assignées, c'est la ministre de l'Environnement et du Développement Durable qui a été reçue en troisième position ce mercredi par le Comité. Hadja Safiatou Diallo a livré ses impressions dès après l'entretien « c'est un exercice que nous avons beaucoup apprécié dans la mesure où les forces et les faiblesses de ce semestre ont été clairement définies. C'est un exercice à renouveler et je félicite monsieur le Premier ministre d'avoir eu cette initiative. Nous sommes optimistes et nous comptons au courant du deuxième semestre atteindre les objectifs assignés à notre département».

La Cellule de Communication du Gouvernement.