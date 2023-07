Madagascar: Transformation des systèmes alimentaires - Optimisation des investissements pour une agriculture durable

Une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Harifidy Ramilison, a représenté Madagascar lors de la réunion mondiale de bilan des systèmes alimentaires de l'ONU 2023 qui s'est tenue à Rome en Italie.

De nombreux points importants ont été évoqués lors de l'ouverture officielle de cette réunion mondiale du bilan des systèmes alimentaires de l'ONU 2023 par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. On peut citer, entre autres, l'importance cruciale des investissements massifs visant à créer des systèmes alimentaires équitables et durables pour tous et la nécessité d'appuyer activement les paysans tout en soulignant leur rôle fondamental dans le développement inclusif du secteur alimentaire.

La réduction des gaz à effet de serre a également été mise en avant pour combattre l'empreinte carbone du secteur agricole. Il est à noter que depuis le Sommet des Nations unies sur les Systèmes alimentaires en 2021, Madagascar s'est engagé dans une transformation de ses systèmes alimentaires pour contribuer aux Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030. Le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Élevage a ainsi partagé à cette occasion les progrès accomplis dans ce domaine au niveau national.

Acteur majeur du projet Hesat

En outre, dans le cadre des sessions plénières dédiées à la transformation des systèmes alimentaires dans la pratique et à l'inversion de la crise alimentaire, Madagascar a également exposé sa vision pour l'avenir. Le ministre de tutelle a énoncé les actions prioritaires à mener pour ce faire. Il s'agit entre autres, de l'optimisation des investissements publics et privés pour une agriculture durable, du renforcement des programmes de filets de sécurité sociale, et de l'amélioration de la diversification alimentaire et de la qualité de la nutrition.

Dans la même foulée, Madagascar constitue un acteur majeur du projet Hesat 2030 grâce à son adhésion à la Coalition Faim zéro. Ce projet visant à éradiquer la faim et la malnutrition, a marqué une étape importante dans la transformation des systèmes alimentaires mondiaux, a-t-on appris. La Grande île vient également de présenter ses actions concrètes pour atteindre cet objectif ambitieux. Ensuite, une nouvelle feuille de route mondiale a été présentée dans le cadre de cet événement.

Partenaire clé

En marge de cette réunion mondiale de bilan des systèmes alimentaires de l'ONU 2023, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Harifidy Ramilison a rencontré le vice-président adjoint du département de la gestion des programmes du Fonds international de développement agricole (FIDA), Donal Brown. L'objectif de cette rencontre consiste à renforcer la collaboration entre Madagascar et FIDA dans la lutte contre la pauvreté rurale, la promotion du développement agricole durable et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.

« Le FIDA est resté un partenaire indéfectible, investissant dans le pays pour soutenir sa sortie de la pauvreté rurale, qui touche près de 80% de la population malgache. En effet, cet organisme a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement malgache dans la formulation du Programme d'Options Stratégiques pour le Pays (COSOP) en adéquation avec les politiques sectorielles et agricoles de la Grande île. Cette démarche a permis de mettre en place des projets et programmes conçus pour répondre aux besoins spécifiques de Madagascar, notamment en matière d'autosuffisance alimentaire et de développement agricole moderne. On peut citer entre autres, le programme FORMAPROD, DEFIS, AD2M, PACPA, et PA2R », a soulevé le ministre de tutelle. Il a ainsi exprimé sa gratitude envers le FIDA qui est un partenaire clé du développement rural.