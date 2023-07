Afrique: 11es Jeux des Iles - Haja Resampa confirme la venue des délégations étrangères

Toutes les îles participantes aux 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien du 25 août au 3 septembre 2023 ont confirmé leur engagement définitif.

Le comité d'organisation des Jeux des Îles a tenu à rassurer que la grande messe de la jeunesse et des sportifs de l'Océan Indien aura bel et bien lieu avec la participation de toutes les îles.

« Tous les pays ont envoyé leur engagement définitif de participation dans les nombreuses disciplines, ce qui témoigne de leur confiance à notre égard. Ils suivent de près la préparation. La semaine dernière, des émissaires réunionnais étaient venus au pays pour préparer l'arrivée de la délégation. Cette semaine, c'est au tour de l'Ile Maurice d'envoyer des émissaires et nous sommes en contact permanent avec eux », a fait savoir Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des Sports et président du comité d'organisation des Jeux des Îles (COJI).

Sur les réseaux sociaux, toutes les îles ont déjà annoncé l'effectif de leur délégation pour les Jeux des Îles au pays. Dans l'histoire des Jeux des Îles, cette édition réunira le plus grand nombre de participants et de disciplines, 19 en tout. Et comme cet événement sportif est une affaire d'Etat, il y a une grande mobilisation gouvernementale. Les ministres sont actuellement à la rescousse de leurs disciplines collectives.

Les membres du gouvernement apportent leur soutien aux athlètes engagés pour les Jeux des Îles. L'objectif pour la Grande île, hôte de la compétition, est de terminer à la première place au classement général. « Nous travaillons avec les fédérations et le comité olympique malgache. J'ai eu une réunion de travail avec le Secrétaire Général du COM, la semaine dernière, sur la préparation et le regroupement des athlètes », conclut le numéro un du COJI qui appelle aussi à la nécessité de travailler ensemble pour l'honneur du pays.