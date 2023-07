Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Juillet 2023

Niger : Coup d’Etat- Des militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum

Des militaires putschistes du Niger, en proie à la violence jihadiste et jusqu'alors allié des pays occidentaux, ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021.Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le troisième pays du Sahel miné par les attaques de groupes liés à l'Etat islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'Etat depuis2020.« Nous, Forces de défense et de sécurité (Fds), réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez », celui du président Bazoum, a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, entouré de neuf autres militaires en tenue. « Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale », a-t-il ajouté. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Lutte contre l’immigration clandestine- Dakar rapatrie du Maroc une cinquantaine de migrants

Le Sénégal a rapatrié mercredi soir une cinquantaine de ses ressortissants interceptés ces dernières semaines au Maroc, sur la route de l'émigration en Europe, ont constaté des journalistes de l'Afp. Un rapatrié était sur une civière, plusieurs autres se déplaçaient avec des béquilles ou avaient des pieds enflés tandis que d'autres s'appuyaient sur un proche pour se tenir debout, lors de leur arrivée dans un aéroport militaire de Dakar peu après 21H00 (locales et GMT), à bord d'un vol militaire, selon les journalistes de l'Afp. Le groupe a été rapatrié de Dakhla, au Sahara occidental. Le président Macky Sall a le 20 juillet « demandé au gouvernement d'intensifier les contrôles au niveau des zones et sites potentiels de départ, mais également de déployer l'ensemble des dispositifs de surveillance, de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes » en renforçant les programmes publics « de lutte contre l'émigration clandestine ».( Source :adakar.com)

Côte d’Ivoire : Municipales à Abobo- Guillaume Soro aurait imposé son poulain Tefour Koné à Bédié

Pression politique. L’information est de source sûre. Depuis son exil, Guillaume Soro aurait imposé son poulain Tefour Koné à Henri Konan Bédié. Ainsi l’ancien maire d’Abobo (1995-2000), Koné Gogé ne serait plus le candidat du vieux parti aux municipales. Selon notre source, Koné Gogé est sorti de cette réunion, l'esprit tout abattu avec l'ordre à lui intimé d'intégrer la liste du candidat indépendant Koné Théfour. Ce qu'il a refusé catégoriquement. « Étonné et abasourdi, j’ai répondu que le Pdci et moi-même, ne pouvons pas accepter le principe d’être sur la liste d’un indépendant », a-t-il confié à un proche. Éloigné de la scène politique, il y a des lustres de cela, Koné Gogé s'est senti depuis ces derniers temps capable de revenir dans le jeu politique décidant alors de se positionner en candidat du Pdci contre la ministre d’État, maire sortant de la commune d’Abobo, Kandia Camara. (Source : fratmat.info)

Mali : Sanctions américaines contre des Officiers- Le gouvernement dénonce l’approche agressive des Usa

Suite aux sanctions contre le ministre de la Défense et deux autres officiers de l'armée malienne, le gouvernement de transition, dans un communiqué dont aBamako a reçu copie, dénonce avec force l'approche agressive des Etats-Unis contre les Autorités et le peuple malien. Ci-dessous cette réaction. Le gouvernement de la transition prend note du Communiqué de presse par lequel le Bureau de Contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des Etats Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives unilatérales et extra territoriales contre des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégation infondée. (Source :abamako.com)

Guinée : Depuis la Russie- Le message de Mamadou DOUMBOUYA à Ibrahim Traoré

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé, dans la soirée de ce mercredi 26 juillet 2023, une audience au ministre de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’extérieur, Dr Moussamba KOUYATE. Porteur d’un message du président guinéen, Mamadou DOUMBOUYA, à son homologue burkinabè, le diplomate s’est entretenu également avec le Chef de l’Etat sur les sujets liés aux relations de coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée.Selon le ministre chargé des Affaires étrangères de la Guinée, le Président a exprimé sa gratitude au Colonel DOUMBOUYA «pour les facilités qui sont accordées à nos frères du Burkina». (Source : aoouaga.com)

Gabon : Pour réduire sa dette extérieure - Libreville lance le tout premier « échange dette-nature » d’Afrique

Le Gabon a lancé ce 25 juillet 2023, un « échange dette-nature » qui devrait lui permettre de réduire sa dette extérieure d’environ 450 millions de dollars (266,6 milliards de Fcfa). Ce, en échange d’un engagement à protéger son milieu marin abritant d'innombrables espèces marines menacées, avec l’appui de l’ONG The Nature Conservancy (Tnc), informe un communiqué du gouvernement publié sur le site de la London Stock Exchange. À noter que le Gabon se positionne aujourd’hui comme le deuxième pays le plus boisé de la planète avec 88 % de sa surface couverte par les arbres, selon World Economic Forum. (Source :alibreville.com)

Rca : Nouvelle constitution- Un référendum pour un troisième mandat malgré les crises

Les électeurs centrafricains votent dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui donnerait la possibilité au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat dans un pays ravagé par plusieurs coups d'Etat. M. Touadéra a été élu en 2016 puis réélu en 2020 à l'issue d'un scrutin entaché d'accusations de fraude et perturbé par des groupes armés rebelles. Protégé par des mercenaires de la société de sécurité privée russe Wagner depuis 2018, le chef de l'Etat est accusé par l'opposition et la rébellion de vouloir rester "président à vie". Les bureaux de vote ouvriront à 6h (5h00 GMT) et fermeront à 16h (17h00 GMT) dimanche pour environ 1,9 million d'électeurs. Les résultats provisoires doivent être publiés sous huit jours, et la cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août, selon l'autorité nationale des élections (ANE). (Source : abangui.com)

Togo : Couverture maladie- « les dispositions sont prises pour un retour à la normale », selon l’Inam

L’Institut national d’assurance maladie (Inam) rassure les prestataires de soins de santé, notamment les responsables de pharmacie « conventionnées » et les assurés d’un retour à la normale dans les paiements de factures. En raison des retards dans le paiement des factures, certaines pharmacies, explique l’Inam, ont cessé de servir ses assurés. Une situation qui dure depuis quelques mois, précise l’Inam dans une correspondance à l’endroit des responsables de pharmacies dont il est partenaire. « D’ores et déjà nous vous informons qu’au moins 70% du montant cumulé de vos factures impayées de janvier à juin 2023 sera payé au plus tard le 28 juillet 2023. Les 30% restants seront payés dans un délai de quarante-cinq à soixante jours », souligne la note signée Myriam Dossou-d’Almeida, Directrice générale de l’Inam. (Source : alome.com)