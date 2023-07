Madagascar: Partenariat public-privé - 10 écoles inaugurées dans les districts de Manakara et Mananjary

Orange Madagascar poursuit son soutien pour le développement du capital humain. Des écoles ravagées par le cyclone Batsirai en 2022 ont été réhabilitées et inaugurées hier, bénéficiant désormais à plus de 4000 élèves sur la partie sud-ouest de Madagascar.

10 écoles réhabilitées, dont 4 sont devenues des Écoles Numériques. C'est ce que le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord et le président d'Orange Solidarité Madagascar, Benja Arson, ont inauguré hier avec les représentants du ministère de l'Education nationale et les autorités des régions Vatovavy et Fitovinany. Il s'agissait d'une cérémonie de réception officielle des travaux de réhabilitation dans les régions Vatovavy et Fitovinany, sous le haut patronage de Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Education nationale, avec la présence de Laurel Lucien Razafitsotra gouverneur de la région Fitovinany et Maurice Lucien Randriarison, gouverneur de la région Vatovavy.

À noter que ces écoles ont été ravagées par le cyclone Batsirai en 2022, privant plus de 4 000 élèves d'infrastructures d'éducation décentes. Pour soutenir l'égalité des chances et l'éducation, Orange Madagascar a contribué à la réhabilitation de ces établissements scolaires. Son association humanitaire, Orange Solidarité Madagascar, a été en charge du suivi des travaux de réhabilitation, avec le soutien financier de la Fondation Orange.

Bon investissement

Pour Manakara, les écoles réhabilitées sont l'EPP Tanambao, le CEG Ambahatrazo, l'EPP Lokomby et l'EPP Ambila. Pour Mananjary, il s'agit de l'EPP Ambohimiarina II, l'EPP Antsenavolo,l' EPP Fenoarivo, l'EPP Joseph Robert, l'EPP Beronono et l'EPP Tsarahafatra. D'après les informations, les travaux ont essentiellement porté sur la reconstruction ou la construction de salles de classe, le rafraîchissement des toitures, la remise en état des toitures, ou encore la construction de latrines. Au total, 44 salles de classes ont été rénovées et construites.

Par ailleurs, plus de 600 nouvelles tables bancs ont été fournies aux 10 écoles. Par ailleurs, 4 établissements sont devenus des Écoles Numériques, le programme phare d'Orange Solidarité Madagascar. Il s'agit de l'EPP Joseph Robert, de l'EPP Antsenavolo, de l'EPP Ambila et de l'EPP Tanambao. Chacune de ces nouvelles Écoles Numériques ont été dotées d'un kit numérique composé de tablettes, de serveurs Raspberry, de laptops, de vidéoprojecteurs, de speakers et de casques. Le personnel enseignant a bénéficié d'une formation à l'utilisation du matériel, dispensée par les salariés bénévoles d'Orange Madagascar.