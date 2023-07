Madagascar: Ankazomanga - Un nouveau centre de formation culturelle bientôt ouvert

Un nouveau bâtiment dénommé Centre Zara Aina sera inauguré à Ankazomanga à partir de demain. L'inauguration se fera sur deux jours.

Cette nouvelle infrastructure de l'ONG Zara Aina Madagascar comprend une grande salle destinée aux déploiements des activités culturelles du centre et ses diverses représentations qui requièrent une scène ainsi que plusieurs salles de formation. Des pièces destinées à recevoir les invités et collaborateurs de cette association de bienfaisance, qui viennent pour la plupart de l'étranger, lors de leur visite à Madagascar, y sont également disponibles.

Pour marquer cette inauguration, une exposition y sera ouverte à partir de demain. Durant la journée du samedi 30 juillet, plusieurs manifestations auront également lieu, notamment un carnaval et une représentation théâtrale sublimée par des danses et des chants. Cette dernière sera réalisée par le groupe Maro Anaka. Les jeunes talents et artistes montants, parmi les enfants pris en charge par l'ONG, participeront également au show, une parfaite occasion pour eux de démontrer leurs talents au grand jour. Le spectacle sera dirigé par Gaspira Rasolofomanana, l'un des formateurs- éducateurs de l'ONG et premier responsable des formations du centre.

D'ailleurs, ce centre servira justement à développer des activités artistiques et à promouvoir l'intérêt pour la culture malgache dans les quartiers environnants. Plusieurs ateliers et formations de danse, de théâtre et de chant y seront prodigués. Des cours de musique y seront également bientôt ouverts à tous, ce centre espérant devenir, en quelque sorte, un « conservatoire » spécialisé dans l'apprentissage et la maîtrise des instruments de musique traditionnels malgaches.

%

Cela fait 13 ans que cette association à but non lucratif prend en charge l'éducation d'enfants en situation précaire, pour leur ouvrir la voie à un meilleur avenir. L'association a dû emprunter des locaux à des âmes charitables pendant tout ce temps pour réaliser ses activités éducatives. Le nombre d'enfants pris en charge a dû être limité à 100 uniquement, de ce fait. Mais grâce à ce nouveau bâtiment, l'association pourra prendre en charge jusqu'à 400 enfants, à partir de la nouvelle année scolaire, explique fièrement Gaspira Rasolofomanana.