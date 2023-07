Madagascar: Festival International de kitesurf - Que la fête commence à Rodrigues !

Et c'est parti pour la huitième édition du Rodrigues International Kitesurf Festival (RIKF). La cérémonie d'ouverture officielle s'est tenue hier à Anse Mourouk. La fête ne prendra fin que ce dimanche.

Le festival « RIKF Go Green » s'avère être une réussite éclatante pour Rodrigues, et ce, grâce au président Jean Christ Spéville, initiateur de Rodrigues Kitesurfing Association (RKA). Les invités y étaient présents hier, lors du lancement officiel, en l'occurrence, son parrain Louka Pitot, un Franco-mauricien quatre fois champion de France et non moins troisième du classement mondial ; sa marraine, la Brésilienne Jalou Langeree, triple championne du monde qui est accompagnée de la kitesurfeuse suédoise Catharina Edin, et les hautes personnalités mauriciennes.

Sous le thème inspirant et engageant de « RIKF Go Green », le Commissaire du Tourisme de Rodrigues a tenu à exprimer son soutien indéfectible envers la mission visant à faire de cette île une destination touristique écologique de premier plan. « Avec une conviction sincère, je félicite cette noble initiative, qui met en exergue l'importance cruciale de l'écologie dans la préservation et la valorisation de l'ile.

L'objectif ambitieux est de faire rayonner Rodrigues à l'échelle mondiale grâce à un festival novateur et unique en son genre », a fait savoir Jean Alain Wongo Son, le Commissaire du tourisme. L'ambassadeur américain SEM. Victor Henry Jardine n'a pas non plus caché son enthousiasme lors de son discours. « En espérant que les conditions météorologiques soient favorables, les organisateurs affichent une confiance indéfectible quant au succès de ce festival mémorable. Cette expérience immense et enrichissante pour les participants représente une étape cruciale dans l'accomplissement de l'objectif ambitieux qui vise à faire de Rodrigues une île écologique de renommée internationale ».

Pendant les quatre prochains jours animés et emballés, les compétitions battront leur plein, faisant vibrer l'île tout entière aux rythmes des émotions et des découvertes. Les activités prévues, en lien avec le thème évocateur de « RIKF Go Green » promettent des journées riches en émotions et en expériences sensorielles, mettant en lumière les rencontres exceptionnelles entre les athlètes locaux et de haut niveau.

Au-delà de l'aspect purement sportif, l'objectif premier du festival est de promouvoir Rodrigues en tant que destination touristique éco-naturelle. Les organisateurs nourrissent une ambition profonde : préserver la beauté naturelle et la richesse écologique de l'île à travers une myriade d'activités et d'expositions durant cet événement exceptionnel.

En effet, tout au long du festival, les visiteurs auront le privilège de découvrir plusieurs stands engagés dans la protection de l'écosystème, représentant des ONG et des associations dévouées à la préservation de la nature. Cet événement inédit suscite un vif intérêt parmi de nombreux journalistes venus de divers pays tels que Madagascar, La France, La Réunion, le Vietnam, l'Australie et l'île Maurice. Ils ont répondu en nombre à l'appel de cette initiative unique, témoignant ainsi de l'impact et de la portée internationale de ce festival novateur. Le festival est bien plus qu'un événement festif, il est le catalyseur d'un changement positif pour l'île et pour la planète tout entière.