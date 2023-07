Madagascar: Nosy Be - Les vacanciers débarquent

Si Mahajanga a toujours attiré les vacanciers pour sa chaleur, une autre destination continue aujourd'hui d'être l'une des préférées des Malgaches. C'est Nosy Be, l'île aux Parfums.

Une destination de plus en plus prisée des touristes nationaux. Nosy Be est l'endroit par excellence destiné aux vacanciers en quête de dépaysement et de cultures locales. Pour s'évader durant quelques jours de la routine quotidienne, de la pollution et même du froid, des gens ont opté pour Nosy Be, connue pour être le premier joyau de Madagascar.

Auparavant, seules les personnes riches, aisées, pouvaient se payer des vacances à Nosy Be. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit, malgré les mésaventures rencontrées sur les Routes nationales 4 et 6, dues au mauvais état de la chaussée, mais aussi à cause de la cherté de la destination et de l'éloignement. Les vacanciers ont commencé à débarquer à Nosy Be, ces deux dernières semaines.

Ils sont arrivés en taxi-brousse, mais aussi en voitures particulières, en famille ou en groupe, entre amis ou proches, en majorité venant d'Antananarivo. Chaque jour, une centaine de visiteurs arrivent par bateau ou vedette. Selon les informations fournies par Angelo Rasidy, responsable de l'Agence portuaire maritime et fluviale à Ankify, la traversée des personnes et des véhicules du port d'Ankify à celui de Nosy Be, est continue. « Chaque jour, nous travaillons de 6 heures à 14h30, heure limite de la traversée, mais ces deux dernières semaines, je dois rester jusqu'à 16h30 avant de rentrer à Nosy Be sur la dernière embarcation, car il y a encore des passagers ».

%

Il ajoute que ces estivants sont composés de nationaux issus de différentes régions. Certains sont originaires de Nosy Be, mais ils travaillent ailleurs, notamment à Antananarivo. Il y a aussi quelques étudiants. Nombreux sont les expatriés qui vivent à La Réunion, à Mayotte et aux Comores, qui profitent des vacances pour rendre visite à leurs familles. Il s'agit surtout de femmes mariées à des étrangers. Enfin, il y a ceux qui viennent à Nosy Be juste pour s'amuser au festival Sômarôho qui débutera lundi.

Agréablement surpris

Au port d'Ankify, une mère de famille a témoigné qu'ils ont économisé de l'argent pendant de nombreux mois pour pouvoir y séjourner pendant les grandes vacances. Sa famille vient d'arriver et découvre pour la première fois l'île aux Parfums. Ils ont tous eu peur que le temps soit mauvais durant la traversée, mais ils ont été agréablement surpris. Dans les rues d'Hell-Ville, des voitures de luxe et des 4x4 se déplacent partout. Chaque matin, le marché de Bazaribe et d'autres endroits commerciaux sont envahis par des clients inhabituels. Et la circulation devient dense.

Pas loin de la ville, les petits marchés des quartiers Ambonara et Dar-es-Salam ont vécu leur premier week-end de vacances estivales. Les artisans et les producteurs locaux ont été eux-mêmes surpris par cette foule. Outre les touristes étrangers, des vacanciers malgaches animent déjà les différentes plages de l'île. A peine sortis de leurs voitures, ils prennent cependant leur précaution. « On utilise de la crème solaire pour se protéger de cet astre », conseille un autre.

En tout cas, quoi de mieux qu'un grand soleil pour démarrer des vacances bien méritées. C'est ce que pensent Marceline et ses amies qui viennent de passer l'examen du baccalauréat à Antananarivo. « Après ce gros stress, nous nous relâchons maintenant et nous allons en profiter », confirment-elles. En ce qui concerne l'hébergement, les grands hôtels affichent presque tous complet surtout pendant les deux semaines du Festival Sômarôho. Il est donc préférable de réserver car trouver une chambre risque désormais d'être compliqué pour le mois d'août.

« On est complet pour le mois d'août également », prévient le réceptionniste d'un hôtel du front de mer, qui insiste que Nosy Be est actuellement l'une des destinations les plus prisées des Malgaches. Comme cela arrive chaque année pendant les festivals comme celui-ci, les hôteliers augmentent le prix des chambres, donc les clients se précipitent vers les meilleures offres. Enfin, des maisons d'habitation proposent des chambres d'hôte à moindre prix.