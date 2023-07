Madagascar: Jeux des îles - Soutien financier des partenaires

Lors de la signature des conventions de partenariat avec les différents partenaires, le ministre André Haja Resampa rassure que les autres îles vont venir à Madagascar pour les JIOI 2023.

Pas l'ombre d'un doute. Les différents partenaires de l'État ont réuni pas moins de deux milliards d'ariary afin d'aider le Comité d'organisation des Jeux des îles (COJI) dans sa mission, c'est-à-dire la réussite du grand rendez-vous des îles de l'océan Indien. Celui-ci se tiendra, du 25 août au 3 septembre à Antananarivo. Ils se sont déplacés hier, dans la salle de presse du stade Barea Mahamasina, pour signer les conventions de partenariat. C'était une séance de signatures à n'en plus finir, vu le nombre pléthorique des représentants de chaque partenaire.

Pas moins de vingt-sept partenaires ont montré leur solidarité et font bloc derrière le COJI pour assurer la réussite des JIOI à Madagascar. Face aux supputations sur les réseaux sociaux que les JIOI n'auront pas lieu à Madagascar et que ce serait un échec total, le ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa a expliqué que « nous communiquons tous les jours avec les autres îles. Elles sont convaincues des travaux réalisés et de la détermination de l'État à faire de ces jeux une réussite. Les autres îles procèdent actuellement aux engagements nominatifs et, à titre d'exemple, La Réunion a déjà sorti la liste de toute sa délégation qui viendra à Madagascar. L'île Maurice le fera aussi bientôt. Tout ça pour montrer qu'il n'y a plus de doute ».

Par la voix du ministre André Haja Resampa, et non moins président du COJI, Madagascar affiche son ambition de faire de cette XIe édition une référence et une fierté pour son peuple. « Je tiens à remercier nos partenaires présents qui ont montré leur solidarité et leur confiance pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif des îles de l'océan Indien. Les contributions de nos partenaires qui ont apporté deux milliards d'ariary constituent des ressources supplémentaires au COJI ». Les différents partenaires qui sont venus dans la salle de presse du stade Barea, sont unanimes et n'ont qu'un souhait à faire, la réussite de ces jeux.

Selon le représentant de l'assurance Aro, « en tant que compagnie à 100% malgache, il est naturel de parrainer les JIOI à Madagascar, car nous sommes des acteurs très actifs dans le monde sportif. Nous sommes fiers de contribuer à leur réussite ». Quant au représentant de la Société du port à gestion autonome de Toamasina qui a représenté le directeur général, il a montré sa solidarité et sa coopération avec l'État pour la réussite de cette XIe édition des JIOI 2023.