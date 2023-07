Madagascar: Épidémie - Le pays risque de propager la poliomyélite

La recrudescence de la poliomyélite à Madagascar présente une menace au niveau international. Le virus se propage un peu partout, alors que la population a une faible immunité.

Madagascar présente un risque potentiel de propager la poliomyélite à l'international. Il est infecté par le poliovirus circulant, dérivé d'une souche vaccinale de type 1 (PVDVc1). Cela a été annoncé lors de la trente-cinquième réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (RSI) sur la poliomyélite, au mois de mai. Ce virus circule fortement à Madagascar, avec deux cent quatre-vingt-sept cas confirmés, depuis septembre 2020 et près de deux cents échantillons environnementaux, prélevés au niveau de plusieurs zones, positifs, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 25 juillet, dans le cadre du lancement de la campagne de vaccination anti-poliomyélite.

Cette stratification des risques de propagation de la poliomyélite risque de mettre un frein au secteur tourisme, qui commence pourtant à reprendre son souffle, après l'épidémie de coronavirus. « Des touristes nous ont déjà demandé des informations sur l'épidémie de poliomyélite, au début de ce mois de juillet. N'étant pas encore informés par l'ampleur de la situation, à l'époque, nous les avons rassurés, et ils sont venus. Nous ne savons pas ce qui va se passer maintenant. Mais pour le moment, il n'y a pas d'annulation », lance un responsable d'une agence de voyage. L'OMS ne préconise aucune restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux. Par contre, le comité a émis des recommandations.

Maximum de cible

Ainsi, Madagascar doit vacciner contre la poliomyélite tous les résidents et visiteurs de longue durée de tous âges, entre quatre semaines et douze mois avant le voyage international. Veiller à ce que les personnes qui entreprennent un voyage urgent (dans les quatre semaines), qui n'ont pas reçu de dose au cours des quatre semaines à douze mois précédents, reçoivent une dose de vaccin antipoliomyélitique, au moins, au moment du départ.

Veiller à ce que ces voyageurs reçoivent un certificat international de vaccination pour enregistrer leur vaccination contre la poliomyélite et servir de preuve de vaccination. Restreindre au point de départ les voyages internationaux de tout résident ne disposant pas de documents de vaccination appropriés contre la poliomyélite. Cette émergence et la transmission continue du PVDVc1 à Madagascar, révèlent des lacunes dans l'immunité de la population contre les poliovirus de type 1.

Madagascar est sur le point d'immuniser le maximum de cibles, en proposant des doses de vaccins aux adultes et aux enfants des régions d'Analamanga, de Vakinankaratra, d'Alaotra Mangoro et d'Atsimo Andrefana, et aux enfants de moins de 15 ans des régions restantes, cette semaine. « L'idéal est de renforcer la surveillance épidémiologique, et de vacciner la population totale, pour endiguer cette épidémie. Si un cas positif n'est pas détecté au sein de la communauté, il sera un réservoir de virus et propagera la maladie », note le docteur Jaurès Rabemanantena, épidémiologiste et ancien membre du comité de certification du label Polio free, en 2018.