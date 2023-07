Burkina Faso: Situation nationale - Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'UA chez Ousmane Bougouma

Une délégation du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a eu, le mercredi 26 juillet 2023, à Ouagadougou, une séance de travail avec le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma.

En visite de travail au Burkina Faso en vue d'évaluer la situation nationale, une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) s'est entretenue avec le Président de l'Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma. Cette rencontre avec les émissaires de l'institution africaine s'est tenue, le mercredi 26 juillet 2023, au sein du Parlement. Plusieurs points ont été abordés au cours des échanges dont l'évaluation de la situation au Burkina Faso, notamment les aspects sécuritaire, humanitaire, de dévelop-pement, la conduite du gouvernement de la Transition et le rôle de l'Assemblée législative de Transition. Le Dr Ousmane Bougouma a salué cette visite de haut niveau qui, selon lui, est la preuve de la fraternité et du soutien de l'UA au Burkina Faso face à la situation qu'il traverse, depuis plusieurs années. « Nous pensons que les pays africains doivent mutualiser leurs forces afin de faire face à l'adversité.

C'est en travaillant ensemble, dans la fraternité et la compréhension, que nous pourrons arriver à construire des Nations beaucoup plus productrices», a fait savoir le chef du Parlement burkinabè. Il a affirmé avoir plaidé auprès de l'UA afin que les sanctions qui ont été prises contre le Burkina Faso soient levées. Cette levée des sanctions pourra permettre au pays des Hommes intègres, a-t-il estimé, de pouvoir travailler de concert avec les autres Nations africaines pour rétablir la sécurité, résoudre la question humanitaire et construire une paix durable.

Pour le chef de la délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), Mohamed Lamine Thiaw, cette visite fait partie des standards du Conseil paix et sécurité. En plus d'être une mission d'évaluation, a-t-il soutenu, elle est aussi une séance d'écoute. « Elle nous permettra de diversifier les sources de nos informations de sorte qu'une fois de retour à Addis-Abeba, nous puissions délibérer en toute connaissance de cause », a-t-il expliqué. Mohamed Lamine Thiaw a, ensuite, souligné que les échanges avec le président de l'ALT ont été fructueux et ont porté sur les priorités actuelles du Burkina Faso.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique. Il constitue également le pilier central de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), qui est le cadre de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain.