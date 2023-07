Burkina Faso: Le capitaine Ibrahim Traoré reçoit un émissaire du colonel Mamadi Doumbouya

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé ce mercredi dans la soirée, une audience au ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté.

Porteur d'un message du Président guinéen Mamadi DOUMBOUYA à son homologue burkinabè, le diplomate s'est entretenu également avec le chef de l'Etat sur les sujets liés aux relations de coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée. Selon le ministre chargé des Affaires étrangères de la Guinée, le président a exprimé sa gratitude au colonel Doumbouya « pour les facilités qui sont accordées à nos frères du Burkina ». Au cours de l'audience, « le Président de la Transition a insisté sur le fait que c'est l'union qui fait la force et que la Guinée et le Burkina sont des pays frères », a déclaré Dr Morissanda Kouyaté qui était accompagné, à l'occasion par le président du Conseil national de Transition de la Guinée, l'honorable Dansa Kourouma.

A l'issue de son entretien avec le chef de l'Etat, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration Africaine et des Guinéens établis à l'étranger a réaffirmé la volonté du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée d'aller vers une Afrique unie et solidaire. « La Guinée est une terre de panafricanisme, le Burkina c'est une terre de panafricanisme et le Mali est une terre de panafricanisme », a-t-il soutenu.

Direction de la communication de la Présidence du Faso