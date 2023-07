Burkina Faso: Cohésion sociale - Le CES interroge la laïcité à Bobo-Dioulasso

Le Conseil économique et social (CES) organise, du 26 au 28 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso, le Forum national sur la laïcité. La présente édition est placée sur le thème : « La laïcité au Burkina Faso : quelle stratégie pour une cohésion sociale véritable ? ».

La laïcité fait l'objet de débats du 26 au 28 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso. C'est à l'occasion du Forum national sur la laïcité qu'organise le Conseil économique et social (CES), en sa qualité d'institution de conseil, d'alerte et d'anticipation sur les changements sociaux. En plus des conseillers de l'institution, des membres d'Organisations de la société civile (OSC), des représentants des communautés religieuses et coutumières, des représentants de syndicats et des responsables de corps constitués de l'administration participent à ce forum. Ils réfléchissent au thème : « La laïcité au Burkina Faso : quelle stratégie pour une cohésion sociale véritable ? ». L'ouverture dudit forum a eu lieu, le mercredi 26 juillet 2023. Le président du CES, Bonaventure Ouédraogo, a, d'entrée, salué la participation effective des gouverneurs de région au dernier forum qui s'est tenu à Ouagadougou, en septembre 2022.

Une participation qui, a-t-il dit, a contribué à faire des propositions et des recommandations « pertinentes ». Le développement de la thématique de l'édition 2023, a fait savoir le président du CES, vise à dégager des stratégies pour renforcer davantage la cohésion sociale. Il s'est convaincu que la laïcité est une réalité au Burkina Faso, et cela, à travers entre autres les familles multiconfessionnelles et la confraternité religieuse que se manifestent les leaders religieux et coutumiers.

Du reste, a rappelé le premier responsable du CES, la Constitution burkinabè garantit la liberté de croyance et de non croyance, la liberté d'opinions religieuses, l'exercice de culte et la pratique libre de la coutume. Si l'on peut se réjouir du fait que la pluralité et la diversité de croyances n'engendrent pas des négations ou des rejets de l'autre, ou de la rareté d'actes à même de porter atteinte à la volonté de vivre ensemble, il sied, pour M. Ouédraogo, de préserver cette cohabitation pacifique. Et d'insister que la laïcité consacre le respect de toutes les croyances et la garantie du libre exercice des cultes, l'égalité de tous les citoyens et la neutralité de l'Etat.