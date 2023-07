Afrique: Deuxième Sommet Russie-Afrique – Le modèle socio-économique PhosAgro

PhosAgro, le géant de l’industrie russe des engrais minéraux a organisé ce mercredi 26 juillet 2023 une tournée économique et culturelle avec la presse africaine dans le but de faire découvrir aux hommes des médias une usine installée dans la ville de Volkhov. Cette rencontre s’est déroulée en prélude du deuxième Sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire qui y est associé et qui se tiendra les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg.

(Envoyée spéciale à Saint-Pétersbourg) - La nouvelle usine de PhosAgro à Volkhov (région de Leningrad) est perçue comme un facteur d'expansion du potentiel d'exportation vers l’Afrique. D’une capacité d’un million de tonnes, c’est une usine de production, d’emballage et de séchage d’engrais minéraux non organiques les plus pures et sécurisé dans le monde. En à croire un des représentants de la direction de l’usine, PhosAgro est le plus grand exportateur russe d'engrais vers l'Afrique, avec une part de 33 %.

PhosAgro est une entreprise 100% privée qui emploie 22 milles personnes avec une capacité de produits finie à hauteur de 11,1 millions de tonnes.

Selon la direction de l’industrie, au cours des cinq dernières années, l'entreprise a multiplié par 4,5 ses livraisons d'engrais en l'Afrique, passant de 117 900 tonnes en 2018 à 540 000 tonnes en 2022. En même temps, pendant la dernière année, les exportations d’engrais de la société « PhosAgro » dans les pays d’Afrique ont augmenté d’un quart.

Selon Aleksander Fedorovich Sharabayko, directeur général adjoint pour les finances et les projets internationaux, « PhosAgro » SPA, cette nouvelle usine de PhosAgro à Volkhov, devrait atteindre sa pleine capacité en 2023. A l’en croire, l'Afrique est l'une des zones prioritaires de développement international de PhosAgro , ainsi « l'entreprise prévoit de doubler son offre au cours des trois prochaines années ».

En effet, PhosAgro fournit ses produits à 21 pays africains et travaille activement à l'élargissement de sa zone d'exportation, estime M. Sharabayko. L'Afrique du Sud est le principal importateur d'engrais de PhosAgro en Afrique.

Il représente 53 % de l'ensemble des expéditions. Par rapport à 2021, la part de l'Afrique du Sud a augmenté de 16,6 %, soit 80 000 tonnes, en atteste les données fournies par la direction de l’industrie.

D’après la même source, la deuxième région la plus importante pour PhosAgro est la région comprenant le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les pays sont interconnectés grâce aux corridors de transport qui existent au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec les pays enclavés. Les importations totales de divers engrais dans la région ont atteint 700 000 tonnes (290 000 tonnes de produits russes) en 2022.

La part de la Russie dans le corridor Sénégal-Mali a augmenté d'une année sur l'autre en 2022 pour atteindre 165 000 tonnes (contre 63 000 tonnes en 2021), PhosAgro détenant la plus grande part (38 %) parmi les fournisseurs russes.

La gamme de produits de la société « PhosAgro » comprend 57 marques d’engrais. Cela permet de prendre en compte la spécificité des régions africaines, d’offrir aux clients des solutions les plus rationnelles adaptées aux sols locaux et aux conditions climatiques. Ces dernières cinq années la société a augmenté les livraisons des engrais en Afrique de 5,5 - de 117,9 mille tonnes en 2018 à 540 mille tonnes en 2022, en atteste le rapport de l’industrie.

PhosAgro, 1er en Russie et 3eme au monde

La première place attribuée à l’industrie est estimée selon la part de marché des ventes de DAP/MAP en millions de tonnes. « Notre large gamme de produits nous permet de prendre en compte les spécificités des régions africaines, d'offrir à nos clients les solutions les plus durables et de contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire du continent (types de produits : MAP, DAP, NPK, NPS, MCP, AN, UREE, STPP) », affirme Mikhail Vladimirovich Sterkin, directeur général adjoint pour les ventes, le marketing et la logistique, « PhosAgro » SPA.

En l’en croire, les sols africains sont largement touchés par la carence en zinc, ce qui se manifeste par une déficience de ce micronutriment important dans le régime alimentaire. En cas de carence en zinc, le corps humain est plus sensible à un certain nombre de maladies infectieuses. Ce problème est résolu par les marques d'engrais contenant du zinc de PhosAgro, qui non seulement saturent les plantes en zinc, mais les aident également à résister aux stress associés aux maladies et aux ravageurs.

Le rapport annuel de la direction estime que par capacité nominale de phosphate en millions de tonnes, il est le 3ème fournisseur au niveau mondial derrière les Etats Unis et le Maroc. Par conséquent, selon les statistiques des Nations Unies, 40 % des terres africaines sont dégradées à cause du cadmium contenu dans les engrais contenant des impuretés de métaux lourds. Tandis que les engrais minéraux russes ne contiennent pas de concentrations de cadmium ni d'autres substances toxiques nuisibles à la santé humaine et aux sols, et présentent les meilleurs indicateurs d'éco-efficacité au monde.

Cependant, M. Kuznefsov Maxime, représentant de la direction, rassure sur la livraison des céréales vers l’Afrique. Selon lui, la Russie prévoit d’autres moyens pour continuer à livrer partout dans le continent.

La culture religieuse et historique, symbole représentatif de PhosAgro

L’industrie de production d’engrais minéraux PhosAgro englobe toute une histoire stockée dans une Musée de société de la succursale de Volkhov d’Apatit SA. Il s’agit de l’ancien musée historique et de production de l’usine d’aluminium de Volkhov, ouvert en janvier 1991 et reconstruit en 2015-2016. Il abrite deux expositions permanentes sur l’histoire de la société, pionnière de l’industrie de l’aluminium et sur la production moderne avec un espace d’orientation professionnelle.

A côté du musée, la Cathédrale Saint-André est bien représentée dont l’aspect extérieur est conforme au style du temple-tente de l’ancienne Russie. Sa forme évoque celle d’une croix équilatérale sur les côtés du monde. Il s’agit d’un exemple d’architecture en bois, la construction étant réalisée grâce à la technologie des rondins de 30 cm de diamètre coupés à la main et spécialement sélectionnés pendant la période hivernale.

En effet, la direction indique que dans le cadre du programme « Réveil spirituel », le groupe « PhosAgro » met en œuvre des projets visant à soutenir les valeurs culturelles et spirituelles. La direction d’affirmer que cette église a été construite grâce aux financements de l’entreprise PhosAgro pour mieux gérer la santé religieuse des employés.