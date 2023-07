Angola: Le gouvernement maintient son pari sur l'économie bleue pour relancer l'économie

Luanda — Le secrétaire d'État à la Pêche et aux Ressources marines, António José da Silva, a assuré ce mercredi 26 juillet, à Luanda, que le gouvernement angolais est fortement engagé dans l'économie bleue pour stimuler la création d'emplois et contribuer davantage au développement socio-économique de le pays.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 3e Conférence E&M sur l'économie bleue qui se tient sous le thème "Le cluster de la mer au-delà du pétrole", António da Silva a garanti que le travail continue d'être fait pour qu'il y ait plus de revenus, de stabilité et d'inclusion sociale pour les communautés côtières.

Selon lui, le développement de l'économie bleue passe par la protection de l'environnement, la conservation, la récupération des espèces et des écosystèmes et la diversification de l'économie. Pour lui, « l'économie bleue » est une priorité à atteindre.

"Cela ne se traduit pas seulement par une nouvelle opportunité de croissance des différents segments du cluster maritime et en termes de ressources financières, mais fondamentalement par un engagement à préserver les ressources maritimes pour les générations futures", a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'en promouvant et en adoptant l'économie bleue à travers un ensemble de mesures visant à réglementer les activités du secteur, le pays peut, dans les limites des objectifs fixés, atteindre les objectifs fixés, assurant ainsi un avenir prospère et durable à tous les Angolais.

Le secrétaire d'État rappelle également que le cadre des politiques et stratégies de l'exécutif angolais pour le développement du secteur donne la priorité à la lutte contre la faim et à la réduction de la pauvreté.

Dans le cadre de ces politiques, le Plan national de promotion de la pêche (PLANAPESCAS) a été récemment approuvé et vise à assurer, entre autres défis, la sécurité alimentaire.

Il a ajouté que le plan susmentionné vise à renforcer l'industrie de la pêche, en créant des structures et des systèmes adéquats pour le déchargement du poisson dans les ports et autres terminaux, dont le manque de conditions conditionné fortement le développement du secteur.

Un autre objectif important du PLANAPESCAS, poursuivi-t-il, est de réaliser un travail acharné et cohérent pour renforcer la compétitivité et la durabilité du secteur de la transformation et de la commercialisation du poisson.

La stratégie vise également à garantir le maintien d'un poids significatif de cette activité dans l'économie du pays, à augmenter l'offre alimentaire et la valeur ajoutée brute du secteur, renforçant ainsi la chaîne de valeur, ainsi qu'à augmenter la production et la transformation du poisson et du sel.

Un autre document en faveur de «l'économie bleue» est celui de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la mer d'Angola ENMA-2030, qui prévoit de transformer progressivement la réalité actuelle du pays avec un littoral de 1 650 kilomètres.

Le document présente sept objectifs généraux, 72 objectifs spécifiques et 109 mesures pour atteindre une variété d'objectifs, parmi lesquels l'accent est mis sur la promotion et la diversification de l'économie maritime, l'augmentation de l'emploi et de la performance professionnelle, la gestion durable des ressources biologiques, entre autres aspects.

La Stratégie nationale pour la mer en Angola est la base principale pour la promotion, la croissance et le développement de l'économie bleue dans le pays.

La III Conférence E&M sur l'économie bleue se penche sur les opportunités pour l'industrie maritime, de la pêche à la logistique, en passant par le financement de l'économie bleue, l'ESG - gestion environnementale, sociale et corporative et assurance maritime.