Angola: Le Conseil des ministres approuve la stratégie Angola 2050

Luanda — La Stratégie de développement à long terme, Angola 2050, un document qui reflète la vision future du pays, a été approuvée ce mercredi, lors de la 6e session ordinaire du Conseil des ministres.

Le document prévoit différents scénarios de croissance économique et sociale, la définition d'objectifs globaux et sectoriels, indique le communiqué final de la réunion dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

La Stratégie de développement à long terme, Angola 2050, remplace la précédente Stratégie à long terme, Angola 2025.

La déclaration explique que le remplacement est dû à la nécessité du pays de s'aligner sur les engagements internationaux pris dans le cadre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le remplacement découle également de la nécessité d'harmoniser l'horizon temporel, élément prépondérant pour l'exécution des politiques à moyen terme et du Plan national de développement 2023 - 2027.

Le communiqué, auquel l'ANGOP a eu accès à la fin de la session, informe que l'élaboration de cet instrument résulte d'un effort conjoint des institutions nationales et internationales.

Parmi les institutions nationales, la société civile, le milieu universitaire, le secteur privé, les institutions au niveau central et local de l'État, ainsi que les personnes handicapées ou à mobilité réduite se distinguent.

%

Secteur des Finances

Dans le domaine de la gestion des finances publiques, le Conseil des ministres a approuvé un diplôme contenant des instructions pour l'établissement du budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2024.

Le document susmentionné établit les principes, règles et procédures à observer dans tous les organes du système budgétaire par les unités budgétaires et les organes dépendants, dans le processus de préparation et d'élaboration.

Il s'agit du processus de préparation et d'élaboration du projet de loi OGE 2024, ainsi que du cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2023-2027.

Industrie et Commerce

Pour le secteur de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a approuvé le règlement sur l'autorisation de l'activité commerciale, un diplôme qui établit les conditions et les procédures d'autorisation de l'exercice de cette tâche.

Avec l'autorisation d'exercice de cette activité, l'exécutif entend unifier les régimes dispersés existant actuellement et unifier la procédure d'accès, d'exploitation des activités commerciales et de prestation simplifiée de services par les collectivités locales.

Toujours dans le secteur de l'industrie et du commerce, le Conseil des ministres a approuvé le règlement sur l'autorisation d'exercice de l'activité industrielle, qui établit les règles qui doivent être respectées dans le processus d'évaluation et d'approbation des projets et d'autorisation des activités et des installations industrielles, ainsi que les critères d'attribution de la licence industrielle.

Avec ce diplôme, l'Exécutif assurera la protection de l'environnement, l'aménagement industriel, la sécurité et la santé dans les établissements industriels et la qualité des biens industriels nationaux, dans le cadre de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises.

Politique étrangère

Au cours de la session d'aujourd'hui, le Conseil des ministres a approuvé, dans le cadre de la politique étrangère, l'accord sur l'Agence de facilitation du transport de transit du Corridor de Lobito entre les gouvernements de l'Angola, de la République démocratique du Congo et de la Zambie.

L'instrument de coopération trilatéral permettra aux pays sans accès à la mer de transporter des marchandises le long du Corridor de Lobito (Benguela), en utilisant les infrastructures portuaires et ferroviaires existantes, sans aucune contrainte en termes de circulation.

La mesure devrait se traduire par des gains pour l'Angola, avec une augmentation des recettes douanières et portuaires.

Toujours dans le contexte de la politique étrangère, la session a approuvé la résolution approuvant la Déclaration sur le développement et l'autonomisation des jeunes dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

De même, , le Conseil des ministres a approuvé la résolution de ratification du Protocole de la SADC sur la santé, le secteur minier, le contrôle des armes à feu, des munitions et autres matériels connexes, le développement du tourisme, les statistiques et la pêche.

Toujours en matière de politique étrangère, le Conseil des ministres a approuvé les instruments bilatéraux de coopération entre l'Institut géologique d'Angola et State Agency Council Superior for Scientific Investigations d'Espagne, dans le domaine géologique.

La session de ce mercredi a approuvé le mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et des Droits de l'homme de l'Angola et son homologue de la Zambie.

Le communiqué indique que tous les instruments bilatéraux de coopération inhérents à la politique étrangère seront soumis à l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui encore, l'exécutif a apprécié et recommandé l'approbation du diplôme qui crée le Prix de la meilleure municipalité d'Angola et son règlement.

Le prix vise à encourager une saine concurrence entre les municipalités pour la promotion d'actions apportant des solutions aux difficultés de la population et favorisant le développement local. AFL/AL/ADR/LUZ