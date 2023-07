Congo-Brazzaville: Fécofa - Trois membres du Conor à la Demiap

Trois membres du Comité de normalisation de la Fécofa ont passé trois heures à la Demiap, dans un interrogatoire, avant d'être relâchés.

L'information s'est rapidement répandue dans les réseaux sociaux en début d'après-midi du 25 juillet. Le président du Comité d'harmonisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Dieudonné Sambi Nsele-Lutu, le vice-président Guy Kabeya Muana Kalala et le secrétaire général Innocent Kibundulu Kazadi ont ete emmenés par les agents du service de sécurité Détection militaire des activités anti-patrie (Demiap).

Après trois heures d'interrogatoire, rapporte mediacongo.net, le président Dieudonné Sambi, le vice-président Guy Kabeya et le secrétaire Innocent Kibundulu, ainsi que l'informaticien pris avec eux, ont regagné leurs bureaux. Les raisons de leur détention dans ce service de sécurité militaire ne sont pas connues. Cependant, on soufflerait qu'il s'est agi du dossier Daring Club Motema Pembe (DCMP). En effet, ceci intervient après la décision prise récemment par le Conor relative au retrait de la licence CAF au DCMP, privant du coup le club vert et blanc d'une participation à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

La décision du Conor a été motivée par la volonté manifeste du club vert et blanc à ne pas payer les dettes des entraîneurs italiens Andrea Agostinelli, Matteo Basile et Emmanuele Bottoni, ainsi que la dette de l'entraîneur congolais Otis Ngoma à qui DCMP doit plus de 90 mille dollars. La direction des Immaculés a contesté la décision. On apprend même que les dirigeants du club auraient tenté de pousser une frange importante des supporters de ce club populaire de Kinshasa et même du pays à se soulever. Ceci expliquerait-il l'implication de la Demiap dans ce dossier ? "Il y a déjà eu un précédent avec le Conseil national de sécurité dont les agents avaient investi la Fécofa lorsque celle-ci avait pris cette fois-là une décision contre Lupopo", a indiqué une source anonyme.

%

L'on veut croire que les raisons de l'interpellation de ces membres du Conor sont autres et pas liées à l'administration de la Fécofa par le Conor, et qu'un service de sécurité de l'ampleur de la Demiap n'a pas été mis à contribution et induit en erreur à des fins inavouées. Sinon, le football congolais s'exposerait à d'éventuelles sanctions de la Fédération internationale de football association et à la CAF pour cause d'ingérence de l'État dans les affaires de la Fécofa. Et ce, d'autant plus que le Conor a été installé directement par ces deux instances internationales du football afin de remettre dans les normes la Fécofa qui était engluée dans l'irrégularité et la mauvaise gestion depuis plusieurs années. Wait and see.