Congo-Kinshasa: Se remettre en confiance

La jeunesse francophone venue des cinq continents va montrer l'étendue de son talent du 27 juillet au 6 août à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre des neuvièmes Jeux de la Francophonie, vecteurs de cohésion sociale. Ils sont aussi un canal par lequel l'identification des jeunes à l'élite sportive et culturelle est assurée.

La compétition se disputant tous les quatre ans à l'image des Jeux olympiques représente non seulement un évènement privilégié pour la détection des jeunes talents sportifs francophones, mais offre également l'expérience de la compétition internationale à des jeunes athlètes grâce aux valeurs prônées, notamment le dépassement de soi, la performance et l'excellence.

La délégation congolaise est très attendue à Kinshasa, surtout les footballeurs qui vont affronter le Sénégal et le Burkina Faso. C'est rare que le Congo fasse une simple et anonyme figuration dans ces jeux même s'il fait reconnaitre qu' à Abidjan les Diables rouges, doubles vainqueurs en 2009 à Beyrouth au Liban et en 2013 à Nice en France, se sont présentés sur la pointe des crampons.

Pour atténuer les critiques, les moins de 20 ans Congolais ont préparé le rendez- vous de Kinshasa dans les moindres détails dans l'espoir d'aller le plus loin possible. Par ailleurs, si les autres disciplines ont effectué le voyage avec une bonne dose de confusion dans leurs bagages, les judokas congolais sont plus qu'heureux de renouer avec cette compétition après la dernière médaille de bronze remportée en 2009.

Les athlètes ont sans nul doute emmagasiné une confiance de compétiteur lors du tournoi de préparation sur le sol kinois. Du football au judo en passant par l'athlétisme, la lutte... tous sont investis d'une mission de frapper un grand coup et permettre enfin au Congo de briller dans le concert international. Bien sûr, à coeur vaillant rien n'est impossible. Bonne chance à nos ambassadeurs ! faites -nous rêver.