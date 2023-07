Congo-Kinshasa: PDL-154 Territoires - La Primature se rassure sur le montage des ponts métaliques par l'Office de routes

Au nom du Premier ministre Sama Lukonde, le directeur de cabinet, Paul Gaspard Ngodankoy Nkoy-ea-Loongya, visite le site de l'Office des routes où est monté un pont métallique modèle.

Le Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145 T) de la République démocratique du Congo (RDC) est en train de prendre de plus en plus forme, dans son volet infrastructures routières. Le 25 juillet, le directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le Pr Paul Gaspard Ngodankoy Nkoy-ea-Loongya, a visité le site de l'Office des routes où sont entreposés les matériels destinés au montage des ponts pour les 145 territoires. Par la même occasion, il a visité un pont modèle déjà monté.

Sur le site de l'Office, un premier lot des matériels est déjà arrivé devant permettre de monter près d'une centaine des ponts métalliques. « Je suis venu me rendre compte de l'exécution du programme d'actions du gouvernement, volet Routes. Vous savez, le gouvernement, dans le cadre de son programme approuvé par l'Assemblée nationale et plus spécialement dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires, a commandé des ponts pour nos rivières à travers l'ensemble de la République. L'Office des routes, qui représente le gouvernement en la matière, a signé un contrat avec une société française pour la construction des ponts métalliques. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis venu me rendre compte de l'effectivité de ce programme. Il y a déjà un premier lot qui est arrivé. Un deuxième va arriver, un troisième encore. Tout cela va être déployé sur l'ensemble du territoire national et chacun de nos territoires sera doté d'au moins un pont. C'est pour cette raison que vous voyez derrière moi les membres de la Fondation Ngodankoy qui sont venus également se rendre compte de l'existence d'un pont pour leur territoire de Yaouma. C'est pour cette raison qu'ils sont là avec moi. Il s'agit d'un programme important qui tient beaucoup à coeur le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. Je pense que c'est encourageant et notre peuple peut garder espoir sur ce programme-là », a déclaré à la presse le Pr Paul Gaspard Ngodankoy Nkoy-ea-Loongya.

%

Le directeur général de l'Office des routes, Kikangala Ngoy Jeanneau, a pour sa part rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre et à tout le gouvernement pour la matérialisation de ce projet. Il a par ailleurs annoncé le déploiement déjà en cours de ces matériels. «Je dis au directeur de cabinet du Premier ministre qui nous a rendu visite ce matin. C'est une visite encourageante pour nous parce que nous avons vu derrière lui le Premier ministre. Nous avons vu tout le gouvernement derrière lui, pour venir nous encourager par rapport à ce travail que nous faisons selon la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui voudrait que l'ensemble de nos axes principaux de la République soient carrossables. Nous sommes d'abord dans la phase de la première commande, celle des 44 ponts qui sont en train de venir à Kinshasa. Nous avons déjà commencé le programme de déploiement sur le terrain avec ce qui était arrivé avant. C'est déjà acheminé au site de lancement et il y a des sites où les travaux de lancement sont effectués par nos propres régies, nos directions provinciales. Il y a des sites où les travaux de lancement font l'objet d'un appel d'offres à travers la passation des marchés », a-t-il dit.

Programme phare du gouvernement selon la vision du président de la République, le PDL-145 territoires est déjà à pied d'oeuvre sur l'ensemble du territoire national, avec la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Plusieurs ouvrages sont déjà finis et n'attendent que l'inauguration par l'autorité compétente.