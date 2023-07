Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Louise Mushikiwabo aux abonnés absents à la cérémonie d'ouverture

À la veille de l'ouverture des IXes Jeux de la Francophonie prévus du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, les spéculations vont bon train quant à la présence dans la capitale de l'actuelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mme Louise Mushikiwabo.

Viendra, viendra pas ? En tout cas, les dernières informations glanées au niveau officiel font état de son arrivée imminente à Kinshasa. Une façon de contredire tous ceux qui contestent sa présence à Kinshasa à cause de l'implication de son pays dans l'agression perpétrée contre la RDC par l'entremise des rebelles du M23. Louise Mushikiwabo sera bel et bien à Kinshasa comme l'ont, d'ailleurs, confirmé le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungu Furaha. Le protocole d'usage lors de la cérémonie d'ouverture exige que la secrétaire générale de l'organisation soit présente et prenne la parole. "Kinshasa ne peut pas déroger à cette tradition", a tenu à expliquer le porte-parole du gouvernement lors d'une récente intervention médiatique.

Les assurances du gouvernement congolais ont malheureusement été battues en brèche par l'OIF, via son porte-parole, qui a indiqué que l'intéressée ne fera pas le déplacement de Kinshasa. Et pour cause ? L'invitation formelle qui était censée lui être remise en mains propres par le ministre des affaires étrangères n'est jamais parvenue à sa destinataire, Kinshasa ayant tout annulé en dernière minute. L'invitation n'a donc jamais été reçue alors que Kinshasa s'était engagé devant le conseil permanent de la Francophonie à se plier à cet exercice. "Une confusion » qui, d'après la porte-parole, a poussé la secrétaire générale à annuler sa participation et à déléguer son n°2, l'administratrice de l'OIF Caroline Saint-Hilaire déjà sur place à Kinshasa.