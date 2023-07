Tunisie: La fête d'Aoussou - Une légende qui ne mourra jamais

La fête d'Aoussou est régulièrement célébrée à Sousse où la ville connaît une animation exceptionnelle avec l'afflux de visiteurs venus vivre des heures inoubliables. La présence de milliers de touristes étrangers rend l'ambiance encore plus... chaude.

Cette année, la chaleur ne manque pas. Le mercure atteint des proportions exceptionnelles avec des records qui dépassent de loin les moyennes habituelles. On ne sait comment s'abriter, comment se comporter, quoi manger ou boire.

Dr Leïla Chédlya Ben Youssef, passionnée d'histoire, nous donne quelques conseils pour faire face à cette vague de chaleur exceptionnelle : "Cette canicule est historique : 47 degrés sont attendus en banlieue nord ! Restez chez vous à l'ombre, au frais, hydratez-vous, mouillez-vous, mangez léger et n'allez pas à la plage. L'eau est un véritable bouillon. Aoussou de August débute en fanfare et va durer encore un moment !».

Ô Aoussou

Canicula de "petite chienne" lever héliaque de l'étoile Sirius ou Sothis coïncide depuis toujours avec ces périodes de grande chaleur estivale.

Voici un portulan rédigé par Al Charfi, grand géographe sfaxien, à l'usage des navigateurs. (Manuscrit BNF) qui concerne juillet et août en Tunisie. Regardez comment il rédige août , et juillet , c'est un ouvrage officiel célèbre, un carnet de bord vendu aux marins de la Méditerranée qui nomme les mois de l'année selon la tradition des Ajems de l'Ifriqiya et donne l'équivalence de ces mois en syriaque et en copte, c'est un manuscrit de 1551 ! Il semble que nous avons perdu notre arabe et notre latin !"

«Aoussou», «enlève-nous la maladie que nous ressentons». C'est ce que les habitants de la longue côte tunisienne implorent en faisant face à la mer, considérant qu'elle a le don de guérir toutes les maladies et de soulager toutes les douleurs.

Les bienfaits de l'eau de mer

Même par les temps modernes, cette croyance, cette légende, bien entendu folklorique, demeure vivace en ce qui concerne les bienfaits de l'eau de mer. La thalassothérapie est venue prendre le relais et instaurer un moyen moderne de réellement profiter de cette eau, surtout lorsqu'elle provient de sources chaudes, telles Korbous, El Hamma ou autres.

Cette légende d' «Auguste» était connue depuis l'époque phénicienne, il y a plus de deux mille ans, grâce aux images d'Auguste illustrant des mosaïques murales trouvées dans les ruines de la ville côtière de Sousse.

Le Festival d'«Awesso», qui est animé par un grand défilé, a été associé au 25 juillet 1957, date de la proclamation de la République.

Des centaines de milliers de personnes assistent aux festivités et musique, folklore, feux d'artifice et autres activités culturelles animent Sousse qui profite de cette occasion pour se refaire une beauté. Les rues propres et remises en état, les devantures soigneusement repeintes, les lumières brillent de mille feux et les commerces, cafés et restaurants fonctionnent à plein rendement.

Une relance économique attendue, une animation culturelle que les puristes tiennent à vivre, une ambiance exceptionnelle que Sousse offre à ses nombreux visiteurs qui veillent tard au bord de la mer ou sur les terrasses appropriées pour leur offrir confort et joie de se retrouver souvent en famille ou entre amis