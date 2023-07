Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Les candidatures aux « tremplins Mbote hip hop » ouvertes

Les candidatures ouvertes jusqu'au 12 aout concernent les artistes congolais évoluant dans le rap, djing, beatmaking, management, la danse et le slam.

Initiés par l'Institut français du Congo (IFC), avec l'appui de plusieurs partenaires, les tremplins Mbote hip hop s'adressent, avant tout, aux jeunes artistes et managers talentueux peu connus ou méconnus du public. L'objectif étant de dénicher les jeunes talents en musique urbaine en vue de leur offrir une plateforme d'expression pour toucher de nouveaux publics. Et particulièrement pour les artistes, attirer l'attention de managers et producteurs. En gros, faire décoller professionnellement leurs carrières.

Cette année, les tremplins Mbote Hip Hop se dérouleront du 30 août au 2 septembre. La participation des artistes est soumise à un appel à candidature ouvert à tous, sans condition d'âge ni de sexe. « Envoyez vos noms, prénoms et nom d'artiste par mail à l'adresse : tremplinsifc@gmail.com ou venez le faire sur place aux services programmation et communication a l'IFC du mardi au vendredi de 14H00 à 17H00 », a annoncé l'IFC dans un communiqué.

Pour cette édition, le concours permettra de sélectionner vingt-cinq artistes. A en croire l'IFC, après s'être affrontés lors des battles, les talents retenus bénéficieront d'une formation aux métiers de la musique urbaine, sous la direction de Vivendi Create Joy. Une manière de les outiller pour mieux se vendre et se démarquer de la concurrence. Outre le volet incubation, les premiers gagnants de toutes les catégories en compétition se produiront lors du festival Mbote Hip-Hop en septembre prochain.

Lancé en 2017, le festival Mboté Hip Hop se veut l'un des rendez-vous phares de musique urbaine à Brazzaville. De par son casting et sa programmation, il vise à offrir aux artistes confirmés et ceux en herbe, une plateforme d'expression artistique. Plusieurs artistes de renom, notamment du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa ont déjà presté sur son podium, à savoir Innoss'B, Alesh, Keys Kolos, Biz Ice, Makhalba Malechek, A6, etc.

Rappelons que la date limite de candidature est fixée au 12 août.