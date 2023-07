Tunisie: Coupe Arabe des Clubs | Aujourd'hui le Coup d'envoi - Tout à gagner, rien à perdre !

L'EST, le CSS et l'USM joueront crânement leurs chances mais devront surtout prendre du plaisir dans une compétition constellée de stars.

Avec des dotations de l'ordre de 18.5 millions de dinars pour le gagnant, 7,7 millions de dinars pour le finaliste, 618 000 dinars pour les demi-finalistes, 463 000 dinars pour les quarts-de-finaliste et 309 000 dinars pour chaque club ayant atteint la phase des groupes, la Coupe du Roi Salman est forcément alléchante en termes de gratifications, mais pas seulement. Ce faisant, cette 30e édition du tournoi de football des clubs du monde arabe, parrainée par l'UAFA, réunira la crème du football arabe certes, mais aussi les meilleures formations d'Afrique et de la péninsule arabique.

La joute se déroule donc en Arabie Saoudite, dans trois villes, Abha, Al Bahah et Taëf. En l'absence d'Al Ahly du Caire, pour des raisons en rapport avec le calendrier des Ahlaouis, ce championnat de type «grand format» ne manque cependant pas de cadors, de clubs prestigieux et d'ambitieux. En l'état, avec la participation de l'EST, du Raja, du WAC, du CRB, d'Al Sadd, d'Al Hilal, d'Al Nasr, d'Al Ittihad, d'Al Ahli SC, d'Al Shabab, d'Al Wahda, aux côtés de certains outsiders que sont l'USM et le CSS, cette joute promet de nous valoir des surprises et surtout de nous tenir en haleine.

Gageons, en ce sens, que volet clubs tunisiens en lice, nos trois représentants s'emploieront à faire en sorte de marcher dans les pas de l'Etoile du Sahel, néo-champion de Tunisie et titré lors de l'édition de 2019, ainsi que le CSS, ancien vainqueur de l'édition de Beyrouth.

L'Espérance en leader, le CSS et les Bleus en outsiders

Place à présent aux dispositions des représentants tunisiens, un trident qui ne manque pas d'appétit et de convoitise. Commençons en l'état par l'EST. Dans un groupe A relevé, avec Ittihad Djeddah, Al Chorta d'Irak et le Club Sportif Sfaxien, l'Espérance tentera de prendre option assez tôt alors que le CSS visera logiquement la seconde place qualificative aux quarts de finale. Pour revenir au doyen des clubs tunisiens, fort d'un groupe valeureux auquel l'on peut ajouter les recrues que sont Youssoufou Oumarou, Houssem Tka, Oussama Sehili et Oussama Bouguerra, le club de Bab Souika sera, à n'en point douter, un dur à cuire, un Onze coriace qui visera le haut du pavé.

Quant au CSS maintenant, en attendant le «Classico» face à l'Espérance, le 2 août, il tentera de dépasser ses soucis administratifs actuels et se remobiliser afin de retrouver un statut qui en a fait un club incontournable en compétition arabe par le passé.

Bref, en dépit de certains départs, le «voyageur» sfaxien tentera de se rappeler au bon souvenir des années fastes, là où personne ne l'attendait et là où il a tout raflé ! A présent cependant, en dépit des départs d'Oumarou et de Chikhaoui, deux pièces maîtresses, l'USM ne manque pas d'atouts à faire valoir. En clair, avec les Béchir Ben Said, Boutiche, Mhirsi, Zied Aloui, Traoré, Chiheb Jebali et autre Ala Dridi, l'Union Monastirienne peut créer la surprise, à commencer par annoncer la couleur demain face à Ezzamalek d'Egypte, avant d'enchîner contre Al Nasr et Al Chabab. Quel programme pour les Bleus !

Rappelons enfin que volet arbitrage, Sadok Selmi et Haithem Guirat ont été désignés arbitres de champ, alors que Khalil Hassani et Aymen Ismaïl ont été choisis en tant qu'assistants.

Programme des clubs tunisiens :

Aujourd'hui

Gr A: 16h00 : CSS-Al Shorta (Irak)

Gr A: 20h00 : EST-Al Ittihad (Arabie Saoudite)

Demain

Gr C: 16h00 : USM-Ezzamalek (Egypte)

Dimanche 30 juillet

Gr A: 16h00 : EST-Al Shorta (Irak)

Gr A: 20h00 : CSS-Al Ittihad (Arabie Saoudite)

Lundi 31 juillet

Gr C: 20h00 : USM-Al Nasr (Arabie Saoudite)

Mercredi 02 août

Gr A: 16h00 : EST-CSS

Jeudi 03 août

Gr C: 16h00 : USM-Al Shabab (Arabie Saoudite)